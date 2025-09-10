https://ria.ru/20250910/voditel-2040824746.html

Москвича лишили прав за наезд на электросамокатчика

Водителя автомобиля на 1,5 года лишили прав за наезд на электросамокатчика, ему не удалось обжаловать решение, указано в материалах Второго кассационного общей... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T04:48:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Водителя автомобиля на 1,5 года лишили прав за наезд на электросамокатчика, ему не удалось обжаловать решение, указано в материалах Второго кассационного общей юрисдикции, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По факту дорожно-транспортного происшествия возбудили административное дело. Водитель автомобиля при повороте произвел столкновение с мужчиной, управлявшим электросамокатом, следовавшим в попутном направлении без изменения направления движения, прямо. Потерпевшему был причинен вред средней тяжести, его госпитализировали в одну из больниц, следует из материалов суда первой инстанции, с которыми также ознакомилось РИА Новости. Потерпевший ранее в суде в суде заявлял, что не имел возможности избежать ДТП, поскольку всё произошло "неожиданно". Кроме того, он оспаривал письменные объяснения причинившего ему вред, что у авто был включен сигнал поворота. Он уточнил, что водитель автомобиля не интересовался его здоровьем, а также в добровольном порядке не компенсировал вред, причиненный здоровью и имуществу. При этом он пояснил, что не имеет претензий материального характера и попросил назначить тому наказание в виде административного штрафа, однако суд постановил лишить мужчину прав на 1,5 года. Автомобилист не согласился с решением и обжаловал его в апелляции, а затем в кассационном суде, посчитав наказание чрезмерно суровым. В жалобе он просил прекратить производство по делу ввиду отсутствия состава административного правонарушения, а также ссылался на то, что потерпевший сам нарушил правила дорожного движения. Второй кассационный суд общей юрисдикции не нашел оснований для удовлетворения жалобы.

