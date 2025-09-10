Рейтинг@Mail.ru
11:17 10.09.2025 (обновлено: 12:07 10.09.2025)
Расчетный курс доллара поднялся выше 85 рублей впервые с апреля
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Расчетный курс доллара поднялся выше 85 рублей впервые с 10 апреля, следует из данных торгов.К 11:14 мск американская валюта выросла на 1,175 рубля относительно предыдущего закрытия — до 85,001 рубля.Как сообщал РИА Новости эксперт Богдан Зварич из ПСБ, ослаблению рубля способствуют сезонное восстановление спроса на валюту со стороны импортеров и ожидание смягчения денежно-кредитной политики.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Расчетный курс доллара поднялся выше 85 рублей впервые с 10 апреля, следует из данных торгов.
К 11:14 мск американская валюта выросла на 1,175 рубля относительно предыдущего закрытия — до 85,001 рубля.
Как сообщал РИА Новости эксперт Богдан Зварич из ПСБ, ослаблению рубля способствуют сезонное восстановление спроса на валюту со стороны импортеров и ожидание смягчения денежно-кредитной политики.
С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
