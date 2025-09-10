Рейтинг@Mail.ru
Пользователи "ВКонтакте" получили доступ к быстрому входу через MAX - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/vhod-2040898347.html
Пользователи "ВКонтакте" получили доступ к быстрому входу через MAX
Пользователи "ВКонтакте" получили доступ к быстрому входу через MAX - РИА Новости, 10.09.2025
Пользователи "ВКонтакте" получили доступ к быстрому входу через MAX
Быстрый вход через национальный мессенджер Max стал доступен в мобильных приложениях "ВКонтакте" и "VK Видео" - он может стать заменой авторизации через смс,... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T12:37:00+03:00
2025-09-10T12:37:00+03:00
технологии
google
мессенджер max
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036877_0:26:3071:1753_1920x0_80_0_0_da4d069cd4c2205d87ae2e8cb233c99e.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Быстрый вход через национальный мессенджер Max стал доступен в мобильных приложениях "ВКонтакте" и "VK Видео" - он может стать заменой авторизации через смс, говорится в релизе нацмессенджера. Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"В сервисы VK стал доступен быстрый вход с помощью Мax. Пользователям мобильных приложений "ВКонтакте" и "VK Видео" стала доступна авторизация через Мax вместо смс. Для этого необходимо быть зарегистрированным в нацмессенджере", - сказано в релизе. Чтобы зайти в приложение через Max, нужно ввести логин и принять предложение о переходе в мессенджер. После этого пользователя перенаправят в чат-бот "Коды подтверждения", и там он сможет подтвердить вход в аккаунт одним кликом. Если в аккаунте активирована двухфакторная аутентификация, то одноразовый код также вводить не нужно, система запросит только дополнительный пароль, добавили в компании. "В первые часы запуска альтернативного входа успешно авторизировались в сервисах VK через Мax - более 200 тысяч человек", - отмечается в релизе. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250908/max-2040375233.html
https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036877_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c5c3ca623c7660f11462e78335173006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, google, мессенджер max, общество
Технологии, Google, Мессенджер Max, Общество
Пользователи "ВКонтакте" получили доступ к быстрому входу через MAX

В "ВКонтакте" и "VK Видео" появился быстрый вход через MAX

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Быстрый вход через национальный мессенджер Max стал доступен в мобильных приложениях "ВКонтакте" и "VK Видео" - он может стать заменой авторизации через смс, говорится в релизе нацмессенджера.
Подпишитесь на канал РИА Новости>>>
"В сервисы VK стал доступен быстрый вход с помощью Мax. Пользователям мобильных приложений "ВКонтакте" и "VK Видео" стала доступна авторизация через Мax вместо смс. Для этого необходимо быть зарегистрированным в нацмессенджере", - сказано в релизе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
В мессенджере MAX начал работать официальный канал российского президента
8 сентября, 10:55
Чтобы зайти в приложение через Max, нужно ввести логин и принять предложение о переходе в мессенджер. После этого пользователя перенаправят в чат-бот "Коды подтверждения", и там он сможет подтвердить вход в аккаунт одним кликом.
Если в аккаунте активирована двухфакторная аутентификация, то одноразовый код также вводить не нужно, система запросит только дополнительный пароль, добавили в компании.
"В первые часы запуска альтернативного входа успешно авторизировались в сервисах VK через Мax - более 200 тысяч человек", - отмечается в релизе.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Новый российский мессенджер MAX от VK: обзор, сравнение, функции
17 июля, 20:39
 
ТехнологииGoogleМессенджер MaxОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала