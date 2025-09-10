Пользователи "ВКонтакте" получили доступ к быстрому входу через MAX

https://ria.ru/20250910/vhod-2040898347.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036877_0:26:3071:1753_1920x0_80_0_0_da4d069cd4c2205d87ae2e8cb233c99e.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Быстрый вход через национальный мессенджер Max стал доступен в мобильных приложениях "ВКонтакте" и "VK Видео" - он может стать заменой авторизации через смс, говорится в релизе нацмессенджера. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"В сервисы VK стал доступен быстрый вход с помощью Мax. Пользователям мобильных приложений "ВКонтакте" и "VK Видео" стала доступна авторизация через Мax вместо смс. Для этого необходимо быть зарегистрированным в нацмессенджере", - сказано в релизе. Чтобы зайти в приложение через Max, нужно ввести логин и принять предложение о переходе в мессенджер. После этого пользователя перенаправят в чат-бот "Коды подтверждения", и там он сможет подтвердить вход в аккаунт одним кликом. Если в аккаунте активирована двухфакторная аутентификация, то одноразовый код также вводить не нужно, система запросит только дополнительный пароль, добавили в компании. "В первые часы запуска альтернативного входа успешно авторизировались в сервисах VK через Мax - более 200 тысяч человек", - отмечается в релизе. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
