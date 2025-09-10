Рейтинг@Mail.ru
Вертолет сменил вахту на судне "Капитан Олейник" с помощью лебедки - РИА Новости, 10.09.2025
05:24 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/vertolet-2040826707.html
Вертолет сменил вахту на судне "Капитан Олейник" с помощью лебедки
Вертолет сменил вахту на судне "Капитан Олейник" с помощью лебедки
2025-09-10T05:24:00+03:00
2025-09-10T05:24:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-8 Камчатского авиапредприятия выполнил сложную операцию по смене вахты на рыболовном судне "Капитан Олейник" с использованием лебедочного спуска. "В этот раз нашей задачей было сменить часть работников рыболовного судна "Капитан Олейник". Борт Камчатского авиапредприятия отправился в район бухты Листвинничной на восточном побережье полуострова", - сообщается в Telegram-канале АО "Камчатское авиационное предприятие". Операция проводилась в рамках обеспечения путинной кампании на Камчатке. Как пояснили в авиапредприятии, "сложность заключается в том, что вертолёт не может приземлиться на борт корабля. Высадка и посадка пассажиров осуществляются в воздухе". Для выполнения задачи экипаж вертолета Ми-8 под командованием Дмитрия Кривоносова должен был зависнуть над палубой судна, после чего спасатели Анатолий Балыков и Владимир Глинский осуществляли спуск и подъем людей с помощью лебедки. "Для успешного выполнения этой операции необходимы не только опыт и мастерство экипажа, но и слаженная работа всех участников процесса", - подчеркнули в авиапредприятии. Помимо авиаторов в высадке рыбаков были задействованы спасатели. Подобные операции регулярно проводятся камчатскими авиаторами в период активного промысла.
камчатка, ми-8 амтш, общество
Камчатка, Ми-8 АМТШ, Общество
© Flickr / Pavel KazachkovВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Flickr / Pavel Kazachkov
Вертолет Ми-8. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-8 Камчатского авиапредприятия выполнил сложную операцию по смене вахты на рыболовном судне "Капитан Олейник" с использованием лебедочного спуска.
"В этот раз нашей задачей было сменить часть работников рыболовного судна "Капитан Олейник". Борт Камчатского авиапредприятия отправился в район бухты Листвинничной на восточном побережье полуострова", - сообщается в Telegram-канале АО "Камчатское авиационное предприятие".
Операция проводилась в рамках обеспечения путинной кампании на Камчатке. Как пояснили в авиапредприятии, "сложность заключается в том, что вертолёт не может приземлиться на борт корабля. Высадка и посадка пассажиров осуществляются в воздухе".
Для выполнения задачи экипаж вертолета Ми-8 под командованием Дмитрия Кривоносова должен был зависнуть над палубой судна, после чего спасатели Анатолий Балыков и Владимир Глинский осуществляли спуск и подъем людей с помощью лебедки.
"Для успешного выполнения этой операции необходимы не только опыт и мастерство экипажа, но и слаженная работа всех участников процесса", - подчеркнули в авиапредприятии.
Помимо авиаторов в высадке рыбаков были задействованы спасатели. Подобные операции регулярно проводятся камчатскими авиаторами в период активного промысла.
КамчаткаМи-8 АМТШОбщество
 
 
