"Давайте будем честны". Вэнс сделал откровенное заявление о России
12:34 10.09.2025 (обновлено: 21:31 10.09.2025)
"Давайте будем честны". Вэнс сделал откровенное заявление о России
"Давайте будем честны". Вэнс сделал откровенное заявление о России - РИА Новости, 10.09.2025
"Давайте будем честны". Вэнс сделал откровенное заявление о России
С Россией можно иметь очень продуктивные отношения в сфере экономики, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью One America News Network. "Давайте будем
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. С Россией можно иметь очень продуктивные отношения в сфере экономики, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью One America News Network. "Давайте будем честны. Нравится вам Россия или нет, согласны вы или нет с ее аргументами в пользу конфликта, простой факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых", — сказал он. Вэнс добавил, что глава Белого дома абсолютно прав в том, что как только мы добьемся мирного урегулирования, вполне возможны очень продуктивные экономические отношения с Россией. Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что основной темой переговоров России и США на Аляске была геополитика, но есть и заинтересованность обеих стран в сотрудничестве в сфере экономики.
"Давайте будем честны". Вэнс сделал откровенное заявление о России

Вэнс: США могут иметь продуктивные экономические отношения с Россией

© AP Photo / Evan VucciВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Evan Vucci
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. С Россией можно иметь очень продуктивные отношения в сфере экономики, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью One America News Network.

"Давайте будем честны. Нравится вам Россия или нет, согласны вы или нет с ее аргументами в пользу конфликта, простой факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых", — сказал он.

Вэнс добавил, что глава Белого дома абсолютно прав в том, что как только мы добьемся мирного урегулирования, вполне возможны очень продуктивные экономические отношения с Россией.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что основной темой переговоров России и США на Аляске была геополитика, но есть и заинтересованность обеих стран в сотрудничестве в сфере экономики.
Россия и США сузили разногласия на переговорах с Уиткоффом, заявил Вэнс
Россия и США сузили разногласия на переговорах с Уиткоффом, заявил Вэнс
29 августа, 16:38
 
