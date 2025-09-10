https://ria.ru/20250910/vens-2040897898.html

"Давайте будем честны". Вэнс сделал откровенное заявление о России

"Давайте будем честны". Вэнс сделал откровенное заявление о России - РИА Новости, 10.09.2025

"Давайте будем честны". Вэнс сделал откровенное заявление о России

"Давайте будем честны". Вэнс сделал откровенное заявление о России

С Россией можно иметь очень продуктивные отношения в сфере экономики, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью One America News Network. "Давайте будем

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. С Россией можно иметь очень продуктивные отношения в сфере экономики, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью One America News Network. "Давайте будем честны. Нравится вам Россия или нет, согласны вы или нет с ее аргументами в пользу конфликта, простой факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых", — сказал он. Вэнс добавил, что глава Белого дома абсолютно прав в том, что как только мы добьемся мирного урегулирования, вполне возможны очень продуктивные экономические отношения с Россией. Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что основной темой переговоров России и США на Аляске была геополитика, но есть и заинтересованность обеих стран в сотрудничестве в сфере экономики.

