https://ria.ru/20250910/vengrija-2041061657.html

В Венгрии считают, что Украина не выиграет конфликт на поле боя

В Венгрии считают, что Украина не выиграет конфликт на поле боя - РИА Новости, 10.09.2025

В Венгрии считают, что Украина не выиграет конфликт на поле боя

Венгрия считает, что война не может быть выиграна Украиной на поле боя, лучший способ закончить этот конфликт - за столом переговоров, заявил министр... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T21:24:00+03:00

2025-09-10T21:24:00+03:00

2025-09-10T21:24:00+03:00

в мире

венгрия

украина

минск

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:84:1744:1065_1920x0_80_0_0_a50f40f7ceb482fddbfbc60da982a4e9.jpg

МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Венгрия считает, что война не может быть выиграна Украиной на поле боя, лучший способ закончить этот конфликт - за столом переговоров, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный". Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии. "Мы видим, что эта война не может быть выиграна Украиной на поле боя. Лучший способ закончить этот конфликт - за столом переговоров. Чем дольше он длится, тем больше украинцев гибнет, еще больше разрушений происходит, да и риск эскалации возрастает", - сказал Сийярто. Он видит риск третьей мировой войны в случае продолжения эскалации. "Последнее время опять мы видим, что борьба ужесточается, и это еще одна причина заявлять, что мир должен быть достигнут как можно быстрее, иначе нам грозит большая беда в международной безопасности. Каждый неверный шаг – это вероятность третьей мировой войны, и мы этого не хотим", - сказал венгерский министр.

https://ria.ru/20250910/orban-2041059667.html

венгрия

украина

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, украина, минск, петер сийярто