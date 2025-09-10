https://ria.ru/20250910/vengrija-2041061657.html
В Венгрии считают, что Украина не выиграет конфликт на поле боя
В Венгрии считают, что Украина не выиграет конфликт на поле боя - РИА Новости, 10.09.2025
В Венгрии считают, что Украина не выиграет конфликт на поле боя
Венгрия считает, что война не может быть выиграна Украиной на поле боя, лучший способ закончить этот конфликт - за столом переговоров, заявил министр... РИА Новости, 10.09.2025
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Венгрия считает, что война не может быть выиграна Украиной на поле боя, лучший способ закончить этот конфликт - за столом переговоров, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный". Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии. "Мы видим, что эта война не может быть выиграна Украиной на поле боя. Лучший способ закончить этот конфликт - за столом переговоров. Чем дольше он длится, тем больше украинцев гибнет, еще больше разрушений происходит, да и риск эскалации возрастает", - сказал Сийярто. Он видит риск третьей мировой войны в случае продолжения эскалации. "Последнее время опять мы видим, что борьба ужесточается, и это еще одна причина заявлять, что мир должен быть достигнут как можно быстрее, иначе нам грозит большая беда в международной безопасности. Каждый неверный шаг – это вероятность третьей мировой войны, и мы этого не хотим", - сказал венгерский министр.
