США могут ограничить импорт лекарств из Китая, пишет NYT

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения серьезных ограничений на импорт лекарственных средств из Китая, пишет газета New York Times со ссылкой на проект указа. "Указ грозит перекрыть поток экспериментальных препаратов, разработанных в Китае", - говорится в материале. В проекте указа, который, как утверждается, был разослан инвесторам и крупным фармацевтическим компаниям, говорится, что Китай "и другие враждебные акторы воспользовались пробелами" США в "открытых научных и нормативно-правовых системах". В документе также содержится призыв увеличить производство в США нескольких видов лекарств, которые в значительной степени производятся в КНР. Газета отмечает, что крупные фармкомпании приобретают права на созданные в КНР препараты для лечения рака, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Крона. По оценке издания, это может в корне поменять американскую фармацевтическую промышленность и повлиять на доступность как воспроизведенных препаратов, так и передовых методов лечения. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи заявил изданию, что администрация не рассматривает "активно" проект указа. "Обеспечение нашей национальной и экономической безопасности является главным приоритетом для администрации", - заявил он. При этом, по словам источников газеты, на прошлой неделе чиновники администрации просили американских инвесторов, вкладывающих средства в сферу биотехнологий, дать обратную связь по инициативе, а также обменивались версиями проекта указа. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

