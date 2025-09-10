Уровень безработицы в России третий месяц подряд находится на минимуме

https://ria.ru/20250910/uroven-2040995044.html
россия
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998556614_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b56e68b4d9abee85fe0df0e6b9b93958.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уровень безработицы в России три месяца подряд находится на историческом минимуме в 2,2%, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. "Уровень безработицы третий месяц подряд находится на историческом минимуме - 2,2%", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
