Уровень безработицы в России третий месяц подряд находится на минимуме

Уровень безработицы в России третий месяц подряд находится на минимуме

2025-09-10T16:11:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уровень безработицы в России три месяца подряд находится на историческом минимуме в 2,2%, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. "Уровень безработицы третий месяц подряд находится на историческом минимуме - 2,2%", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

