Уровень безработицы в России третий месяц подряд находится на минимуме

16:11 10.09.2025
россия
михаил мишустин
экономика
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уровень безработицы в России три месяца подряд находится на историческом минимуме в 2,2%, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. "Уровень безработицы третий месяц подряд находится на историческом минимуме - 2,2%", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Ярмарка вакансий. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уровень безработицы в России три месяца подряд находится на историческом минимуме в 2,2%, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Уровень безработицы третий месяц подряд находится на историческом минимуме - 2,2%", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Уровень безработицы в России достиг рекордно низкого уровня
22 мая, 06:15
 
РоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
