Постпред России в Вене прокомментировал позицию МАГАТЭ по ударам по ЗАЭС

Постпред России в Вене прокомментировал позицию МАГАТЭ по ударам по ЗАЭС - РИА Новости, 10.09.2025

Постпред России в Вене прокомментировал позицию МАГАТЭ по ударам по ЗАЭС

Замалчивание МАГАТЭ и неготовность называть вещи своими именами подталкивает Киев к дальнейшим преступлениям против АЭС, заявил постпред РФ при международных...

2025-09-10T23:20:00+03:00

ВЕНА, 10 сен - РИА Новости. Замалчивание МАГАТЭ и неготовность называть вещи своими именами подталкивает Киев к дальнейшим преступлениям против АЭС, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Мы вновь настойчиво призываем Совет управляющих и руководство Секретариата Агентства дать жесткую и однозначную оценку этим безрассудным действиям Украины. Продолжающееся замалчивание и неготовность называть вещи своими именами лишь подталкивает Киев к дальнейшим преступлениям. Последствия таких действий действительно могут быть очень серьезными", - сказал он на Совете управляющих МАГАТЭ в среду. Текст его выступления опубликован в Telegram-канале дипломата. Ульянов указал на то, что Киев продолжает создавать угрозы безопасности Запорожской АЭС и осуществлять атаки на станцию и город-спутник Энергодар. По информации Ульянова, за прошедшие три месяца их интенсивность выросла многократно, а в течение последних нескольких недель они осуществлялись фактически ежедневно. Только против объектов инфраструктуры ЗАЭС зафиксировано 22 нападения с применением БПЛА и артиллерии. Дипломат напомнил, что в прошедшие выходные были осуществлены удары по Энергодару и учебно-тренировочному центру ЗАЭС. "В отдельных случаях украинцы вообще переходят все мыслимые границы. Так, 2 августа они сначала устроили артиллерийский обстрел промышленной площадки ЗАЭС, а потом атаковали пожарные службы, которые прибыли для ликвидации возгорания", - отметил Ульянов. Он также указал на то, что расширяется и география украинских диверсий. Так, постпред РФ напомнил, что 17 августа Киев при помощи БПЛА совершил нападение в районе Смоленской АЭС, а 24 августа - Курской АЭС. "В ходе последней атаки был поврежден трансформатор собственных нужд станции. Упомянутые нами в начале выступления "семь опор" гендиректора МАГАТЭ в расчет не принимаются", - заключил Ульянов.

