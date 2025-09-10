https://ria.ru/20250910/ukraina-2041060495.html

Пьяный штаб-сержант ВСУ устроил смертельное ДТП в Киеве

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пьяный штаб-сержант ВСУ в Киеве вылетел на военном пикапе на встречную полосу и столкнулся с автомобилем украинского полицейского, последний погиб на месте, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Киеве военный пикап под управлением пьяного штаб-сержанта ВСУ на большой скорости вылетел на встречку и совершил столкновение с автомобилем Renault украинского полицейского Игоря Москаленко, который погиб на месте. В очередной раз мы видим, как автомобили, которых так не хватает на передовой и на которые собирают деньги всей Украиной, используются приближенными к командованию ВСУ для личных целей", - сказал собеседник агентства. Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщили о схожем ДТП в Киеве. Два пьяных офицера оперативно-тактической группы "Сумы" ВСУ на купленном украинскими волонтерами автомобиле на огромной скорости въехали в Daewoo Lanos, столкнув ее в кювет.

