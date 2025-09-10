Рейтинг@Mail.ru
Пьяный штаб-сержант ВСУ устроил смертельное ДТП в Киеве
21:10 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/ukraina-2041060495.html
Пьяный штаб-сержант ВСУ устроил смертельное ДТП в Киеве
в мире
украина
вооруженные силы украины
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пьяный штаб-сержант ВСУ в Киеве вылетел на военном пикапе на встречную полосу и столкнулся с автомобилем украинского полицейского, последний погиб на месте, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Киеве военный пикап под управлением пьяного штаб-сержанта ВСУ на большой скорости вылетел на встречку и совершил столкновение с автомобилем Renault украинского полицейского Игоря Москаленко, который погиб на месте. В очередной раз мы видим, как автомобили, которых так не хватает на передовой и на которые собирают деньги всей Украиной, используются приближенными к командованию ВСУ для личных целей", - сказал собеседник агентства. Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщили о схожем ДТП в Киеве. Два пьяных офицера оперативно-тактической группы "Сумы" ВСУ на купленном украинскими волонтерами автомобиле на огромной скорости въехали в Daewoo Lanos, столкнув ее в кювет.
украина
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Пьяный штаб-сержант ВСУ устроил смертельное ДТП в Киеве

Полицейский в Киеве погиб в ДТП, которое устроил пьяный штаб-сержант ВСУ

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пьяный штаб-сержант ВСУ в Киеве вылетел на военном пикапе на встречную полосу и столкнулся с автомобилем украинского полицейского, последний погиб на месте, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Киеве военный пикап под управлением пьяного штаб-сержанта ВСУ на большой скорости вылетел на встречку и совершил столкновение с автомобилем Renault украинского полицейского Игоря Москаленко, который погиб на месте. В очередной раз мы видим, как автомобили, которых так не хватает на передовой и на которые собирают деньги всей Украиной, используются приближенными к командованию ВСУ для личных целей", - сказал собеседник агентства.
Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщили о схожем ДТП в Киеве. Два пьяных офицера оперативно-тактической группы "Сумы" ВСУ на купленном украинскими волонтерами автомобиле на огромной скорости въехали в Daewoo Lanos, столкнув ее в кювет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского
Вчера, 06:47
 
В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
