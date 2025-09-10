Рейтинг@Mail.ru
"Шанс на мир". На Западе предупредили Украину и ЕС из-за России
19:15 10.09.2025
"Шанс на мир". На Западе предупредили Украину и ЕС из-за России
Европа и Украина рискуют упустить шанс на мир, если продолжат игнорировать сигналы Кремля о готовности к переговорам, пишет Responsible Statecraft.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Европа и Украина рискуют упустить шанс на мир, если продолжат игнорировать сигналы Кремля о готовности к переговорам, пишет Responsible Statecraft."Украина и Европа могут не одобрять первоначальные условия Москвы, но, отвергая проявленную в последние месяцы открытость России, они рискуют потерять реальную возможность заключить мир", — отмечает издание.Ключевые требования Москвы остаются прежними, однако страна готова к переговорам, говорится в статье. Вступление Украины в НАТО по-прежнему неприемлемо для Кремля, но возможное членство страны в ЕС не вызывает возражений. Россия также готова обсуждать гарантии безопасности. При этом вопрос территориальных уступок остается закрытым. Всё это создает реальное пространство для переговоров, которое не стоит игнорировать, говорится в материале."В любом случае, откладывание дипломатии и попытки продолжать сражаться в ожидании, что Россия сама прекратит огонь, лишь ухудшат положение Украины", — отмечает Responsible Statecraft.В материале упоминается, что наиболее выгодное соглашение Киев мог бы заключить еще весной или осенью 2022 года. Сейчас же, когда ВСУ испытывают серьезные трудности на поле боя, откладывать переговоры ради более благоприятных условий невозможно. Начало диалога с Кремлем, пусть даже на рабочем уровне и параллельно с боевыми действиями, находится в интересах Украины, резюмируется в материале.На прошлой неделе Владимир Путин после визита в Китай заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. При этом он назвал его "исполняющим обязанности главы администрации", подчеркнув, что президентский мандат Зеленского истек.Зеленский в интервью телеканалу ABC отказался от визита в Москву, но при этом заявил, что "готов к встрече в любом формате".
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Европа и Украина рискуют упустить шанс на мир, если продолжат игнорировать сигналы Кремля о готовности к переговорам, пишет Responsible Statecraft.
"Украина и Европа могут не одобрять первоначальные условия Москвы, но, отвергая проявленную в последние месяцы открытость России, они рискуют потерять реальную возможность заключить мир", — отмечает издание.
Ключевые требования Москвы остаются прежними, однако страна готова к переговорам, говорится в статье. Вступление Украины в НАТО по-прежнему неприемлемо для Кремля, но возможное членство страны в ЕС не вызывает возражений. Россия также готова обсуждать гарантии безопасности. При этом вопрос территориальных уступок остается закрытым. Всё это создает реальное пространство для переговоров, которое не стоит игнорировать, говорится в материале.
"В любом случае, откладывание дипломатии и попытки продолжать сражаться в ожидании, что Россия сама прекратит огонь, лишь ухудшат положение Украины", — отмечает Responsible Statecraft.
В материале упоминается, что наиболее выгодное соглашение Киев мог бы заключить еще весной или осенью 2022 года. Сейчас же, когда ВСУ испытывают серьезные трудности на поле боя, откладывать переговоры ради более благоприятных условий невозможно. Начало диалога с Кремлем, пусть даже на рабочем уровне и параллельно с боевыми действиями, находится в интересах Украины, резюмируется в материале.
На прошлой неделе Владимир Путин после визита в Китай заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. При этом он назвал его "исполняющим обязанности главы администрации", подчеркнув, что президентский мандат Зеленского истек.
Зеленский в интервью телеканалу ABC отказался от визита в Москву, но при этом заявил, что "готов к встрече в любом формате".
