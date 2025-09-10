Рейтинг@Mail.ru
На Украине люди, представившиеся сотрудниками ГУР, выкрали мобилизованного
15:44 10.09.2025
На Украине люди, представившиеся сотрудниками ГУР, выкрали мобилизованного
в мире
украина
одесская область
дмитрий лубинец
страна.ua
вооруженные силы украины
верховная рада украины
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Люди, представившиеся сотрудниками главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, вывезли мобилизованного из военной части в Одесской области, ударив при этом инструктора, который пытался этому помешать, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Одесской области люди в форме вывезли из воинской части мобилизованного, представившись ГУР, а также ударили инструктора, который пытался этому помешать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что представившиеся сотрудниками ГУР усадили военнообязанного в автомобиль и сказали, что он будет служить у них. "Инструктор воинской части пытался помешать, но его ударили в затылок и уехали. Позже автомобиль остановила полиция. Мужчины предъявили документы сотрудников ГУР и уехали, после чего прозвучало несколько выстрелов", - пишет издание. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
украина
одесская область
в мире, украина, одесская область, дмитрий лубинец, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Одесская область, Дмитрий Лубинец, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Люди, представившиеся сотрудниками главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, вывезли мобилизованного из военной части в Одесской области, ударив при этом инструктора, который пытался этому помешать, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Одесской области люди в форме вывезли из воинской части мобилизованного, представившись ГУР, а также ударили инструктора, который пытался этому помешать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На Украине готовятся к мобилизации женщин, сообщили российские силовики
9 сентября, 23:35
9 сентября, 23:35
Отмечается, что представившиеся сотрудниками ГУР усадили военнообязанного в автомобиль и сказали, что он будет служить у них. "Инструктор воинской части пытался помешать, но его ударили в затылок и уехали. Позже автомобиль остановила полиция. Мужчины предъявили документы сотрудников ГУР и уехали, после чего прозвучало несколько выстрелов", - пишет издание.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Сийярто назвал принудительную мобилизацию на Украине позором для ЕС
4 сентября, 14:36
4 сентября, 14:36
 
В миреУкраинаОдесская областьДмитрий ЛубинецСтрана.uaВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
