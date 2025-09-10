Рейтинг@Mail.ru
США надеются на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил Вэнс - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/ukraina-2040916238.html
США надеются на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил Вэнс
США надеются на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил Вэнс - РИА Новости, 10.09.2025
США надеются на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил Вэнс
США продолжат работать над урегулированием украинского конфликта и надеются на мирное соглашение, продолжение конфликта не отвечает ничьим интересам, заявил... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T13:06:00+03:00
2025-09-10T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джеймс дэвид вэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_25cda0221d465646aa32b98de5879fa5.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США продолжат работать над урегулированием украинского конфликта и надеются на мирное соглашение, продолжение конфликта не отвечает ничьим интересам, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс."Мы продолжим работать над этим... Я думаю, что в конечном итоге будет достигнуто мирное урегулирование... И наше послание как русским, так и украинцам заключается в том, что это не в ваших интересах, не в наших интересах. В интересе всех - установление мира в этом регионе мира", - заявил он в интервью телеканалу One America News.
https://ria.ru/20250910/vstrecha-2040885412.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_06de4868a59367215bc457bb7edc2c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, джеймс дэвид вэнс
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джеймс Дэвид Вэнс
США надеются на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил Вэнс

Вэнс: США продолжат работать над урегулированием украинского конфликта

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США продолжат работать над урегулированием украинского конфликта и надеются на мирное соглашение, продолжение конфликта не отвечает ничьим интересам, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
"Мы продолжим работать над этим... Я думаю, что в конечном итоге будет достигнуто мирное урегулирование... И наше послание как русским, так и украинцам заключается в том, что это не в ваших интересах, не в наших интересах. В интересе всех - установление мира в этом регионе мира", - заявил он в интервью телеканалу One America News.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Глава ЕК рассказала о реакции на кадры со встречи Путина и Трампа на Аляске
Вчера, 11:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала