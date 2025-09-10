https://ria.ru/20250910/ukraina-2040916238.html

США надеются на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил Вэнс

США надеются на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил Вэнс

США надеются на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил Вэнс

США продолжат работать над урегулированием украинского конфликта и надеются на мирное соглашение, продолжение конфликта не отвечает ничьим интересам, заявил... РИА Новости, 10.09.2025

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

джеймс дэвид вэнс

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США продолжат работать над урегулированием украинского конфликта и надеются на мирное соглашение, продолжение конфликта не отвечает ничьим интересам, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс."Мы продолжим работать над этим... Я думаю, что в конечном итоге будет достигнуто мирное урегулирование... И наше послание как русским, так и украинцам заключается в том, что это не в ваших интересах, не в наших интересах. В интересе всех - установление мира в этом регионе мира", - заявил он в интервью телеканалу One America News.

