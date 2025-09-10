https://ria.ru/20250910/ukraina-2040916238.html
США надеются на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил Вэнс
США надеются на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил Вэнс - РИА Новости, 10.09.2025
США надеются на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил Вэнс
США продолжат работать над урегулированием украинского конфликта и надеются на мирное соглашение, продолжение конфликта не отвечает ничьим интересам, заявил... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T13:06:00+03:00
2025-09-10T13:06:00+03:00
2025-09-10T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джеймс дэвид вэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_25cda0221d465646aa32b98de5879fa5.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США продолжат работать над урегулированием украинского конфликта и надеются на мирное соглашение, продолжение конфликта не отвечает ничьим интересам, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс."Мы продолжим работать над этим... Я думаю, что в конечном итоге будет достигнуто мирное урегулирование... И наше послание как русским, так и украинцам заключается в том, что это не в ваших интересах, не в наших интересах. В интересе всех - установление мира в этом регионе мира", - заявил он в интервью телеканалу One America News.
https://ria.ru/20250910/vstrecha-2040885412.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_06de4868a59367215bc457bb7edc2c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, джеймс дэвид вэнс
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джеймс Дэвид Вэнс
США надеются на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил Вэнс
Вэнс: США продолжат работать над урегулированием украинского конфликта