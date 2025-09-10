https://ria.ru/20250910/ukraina-2040893960.html
В Польше выступили с резким заявлением в адрес Украины
В Польше выступили с резким заявлением в адрес Украины - РИА Новости, 10.09.2025
В Польше выступили с резким заявлением в адрес Украины
Киев не выразил Варшаве никакой благодарности за предоставленную помощь, заявил польский журналист Лукаш Важеха в интервью European Conservative. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T12:21:00+03:00
2025-09-10T12:21:00+03:00
2025-09-10T14:49:00+03:00
в мире
украина
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Киев не выразил Варшаве никакой благодарности за предоставленную помощь, заявил польский журналист Лукаш Важеха в интервью European Conservative."Польша оказывала Украине и украинцам колоссальную помощь с самого начала конфликта. Каждый поляк ощутил на себе ее цену. <…> Наше государство сделало очень многое, но получило от украинской стороны крайне мало", — сказал он.При этом Важеха отметил, что страна больше не может позволить себе содержать безработных и не платящих налоги украинцев, проживающих в Польше.В августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о социальных выплатах неработающим украинцам.После начала спецоперации в Польшу прибыли несколько миллионов беженцев с Украины. Парламент страны принял закон, который предоставлял всем им социальные льготы, например так называемое ежемесячное пособие "800+" — выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Закон имеет временный характер, его действие продлевается каждые полгода.
https://ria.ru/20250910/garantii-2040959709.html
https://ria.ru/20250827/medvedev-2037867481.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша
В Польше выступили с резким заявлением в адрес Украины
Польский журналист Важеха обвинил Украину в неблагодарности