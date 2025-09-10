Рейтинг@Mail.ru
В Польше выступили с резким заявлением в адрес Украины
12:21 10.09.2025 (обновлено: 14:49 10.09.2025)
В Польше выступили с резким заявлением в адрес Украины
В Польше выступили с резким заявлением в адрес Украины
В Польше выступили с резким заявлением в адрес Украины
Киев не выразил Варшаве никакой благодарности за предоставленную помощь, заявил польский журналист Лукаш Важеха в интервью European Conservative.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Киев не выразил Варшаве никакой благодарности за предоставленную помощь, заявил польский журналист Лукаш Важеха в интервью European Conservative."Польша оказывала Украине и украинцам колоссальную помощь с самого начала конфликта. Каждый поляк ощутил на себе ее цену. &lt;…&gt; Наше государство сделало очень многое, но получило от украинской стороны крайне мало", — сказал он.При этом Важеха отметил, что страна больше не может позволить себе содержать безработных и не платящих налоги украинцев, проживающих в Польше.В августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о социальных выплатах неработающим украинцам.После начала спецоперации в Польшу прибыли несколько миллионов беженцев с Украины. Парламент страны принял закон, который предоставлял всем им социальные льготы, например так называемое ежемесячное пособие "800+" — выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Закон имеет временный характер, его действие продлевается каждые полгода.
В Польше выступили с резким заявлением в адрес Украины

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Киев не выразил Варшаве никакой благодарности за предоставленную помощь, заявил польский журналист Лукаш Важеха в интервью European Conservative.
"Польша оказывала Украине и украинцам колоссальную помощь с самого начала конфликта. Каждый поляк ощутил на себе ее цену. <…> Наше государство сделало очень многое, но получило от украинской стороны крайне мало", — сказал он.
При этом Важеха отметил, что страна больше не может позволить себе содержать безработных и не платящих налоги украинцев, проживающих в Польше.
В августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о социальных выплатах неработающим украинцам.
После начала спецоперации в Польшу прибыли несколько миллионов беженцев с Украины. Парламент страны принял закон, который предоставлял всем им социальные льготы, например так называемое ежемесячное пособие "800+" — выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Закон имеет временный характер, его действие продлевается каждые полгода.
