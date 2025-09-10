https://ria.ru/20250910/ukraina-2040893488.html

Многие европейские политики против мира на Украине, заявил Сийярто

Многие европейские политики против мира на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.09.2025

Многие европейские политики против мира на Украине, заявил Сийярто

Сегодня среди политиков Европы больше тех, кто хочет продления конфликта на Украине, но Будапешт будет предпринимать усилия по установлению мира, заявил министр РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T12:17:00+03:00

2025-09-10T12:17:00+03:00

2025-09-10T12:46:00+03:00

украина

европа

в мире

будапешт

петер сийярто

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg

МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Сегодня среди политиков Европы больше тех, кто хочет продления конфликта на Украине, но Будапешт будет предпринимать усилия по установлению мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Сегодня среди европейских политиков больше тех, кто за продление войны. Но мы, венгры, не сдаемся, мы и дальше будем предпринимать всё возможное для достижения мира" , - сказал Сийярто в ходе пресс-конференции в среду.Министр также подчеркнул необходимость диалога."В отличие от того, что говорит председатель ЕК, мы не хотим чтобы Европа ввязывалась в войну. Мы очень озабочены тем, что предпринимаются шаги для эскалации конфликта... Мы, венгры, войны не хотим и не хотим, чтобы кто-либо нас туда втягивал", - добавил Сийярто.

https://ria.ru/20250910/ek-2040874970.html

украина

европа

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, в мире, будапешт, петер сийярто, еврокомиссия