Рейтинг@Mail.ru
Многие европейские политики против мира на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 10.09.2025 (обновлено: 12:46 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/ukraina-2040893488.html
Многие европейские политики против мира на Украине, заявил Сийярто
Многие европейские политики против мира на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.09.2025
Многие европейские политики против мира на Украине, заявил Сийярто
Сегодня среди политиков Европы больше тех, кто хочет продления конфликта на Украине, но Будапешт будет предпринимать усилия по установлению мира, заявил министр РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T12:17:00+03:00
2025-09-10T12:46:00+03:00
украина
европа
в мире
будапешт
петер сийярто
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Сегодня среди политиков Европы больше тех, кто хочет продления конфликта на Украине, но Будапешт будет предпринимать усилия по установлению мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Сегодня среди европейских политиков больше тех, кто за продление войны. Но мы, венгры, не сдаемся, мы и дальше будем предпринимать всё возможное для достижения мира" , - сказал Сийярто в ходе пресс-конференции в среду.Министр также подчеркнул необходимость диалога."В отличие от того, что говорит председатель ЕК, мы не хотим чтобы Европа ввязывалась в войну. Мы очень озабочены тем, что предпринимаются шаги для эскалации конфликта... Мы, венгры, войны не хотим и не хотим, чтобы кто-либо нас туда втягивал", - добавил Сийярто.
https://ria.ru/20250910/ek-2040874970.html
украина
европа
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3301997b2bcf35b2de5a4d97ae3a5301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, в мире, будапешт, петер сийярто, еврокомиссия
Украина, Европа, В мире, Будапешт, Петер Сийярто, Еврокомиссия
Многие европейские политики против мира на Украине, заявил Сийярто

Сийярто: большинство политиков ЕС выступают за продление конфликта на Украине

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Сегодня среди политиков Европы больше тех, кто хочет продления конфликта на Украине, но Будапешт будет предпринимать усилия по установлению мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня среди европейских политиков больше тех, кто за продление войны. Но мы, венгры, не сдаемся, мы и дальше будем предпринимать всё возможное для достижения мира" , - сказал Сийярто в ходе пресс-конференции в среду.
Министр также подчеркнул необходимость диалога.
"В отличие от того, что говорит председатель ЕК, мы не хотим чтобы Европа ввязывалась в войну. Мы очень озабочены тем, что предпринимаются шаги для эскалации конфликта... Мы, венгры, войны не хотим и не хотим, чтобы кто-либо нас туда втягивал", - добавил Сийярто.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Глава ЕК предложила выделить Украине репарационный кредит
Вчера, 11:13
 
УкраинаЕвропаВ миреБудапештПетер СийяртоЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала