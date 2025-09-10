https://ria.ru/20250910/ukraina-2040893488.html
Многие европейские политики против мира на Украине, заявил Сийярто
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Сегодня среди политиков Европы больше тех, кто хочет продления конфликта на Украине, но Будапешт будет предпринимать усилия по установлению мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Сегодня среди европейских политиков больше тех, кто за продление войны. Но мы, венгры, не сдаемся, мы и дальше будем предпринимать всё возможное для достижения мира" , - сказал Сийярто в ходе пресс-конференции в среду.Министр также подчеркнул необходимость диалога."В отличие от того, что говорит председатель ЕК, мы не хотим чтобы Европа ввязывалась в войну. Мы очень озабочены тем, что предпринимаются шаги для эскалации конфликта... Мы, венгры, войны не хотим и не хотим, чтобы кто-либо нас туда втягивал", - добавил Сийярто.
