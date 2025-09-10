https://ria.ru/20250910/ukraina-2040858867.html

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Украинские власти готовят мобилизацию женщин, чтобы перебросить больше мужчин из тыловых частей на фронт, поделился мнением в беседе с РИА Новости бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин на фоне нехватки личного состава. "Сама идея мобилизации женщин заключается в том, что в случае, если они привлекут женщин, условно говоря, в тыловые части, то можно высвободить мужиков, которых отправят на передовую. В этом весь смысл", - полагает собеседник агентства. Как считает экс-депутат Рады, главным образом нехватка личного состава ВСУ сказывается в рядах штурмовиков на передовой, в то время как тыловые части укомплектованы в достаточной степени. По его словам, мобилизация женщин в армию – самый простой способ для киевских властей "залатать дыры" на фронте. В то же время Килинкаров подчеркивает, что женский пол не будут мобилизовывать насильно, а желающие пополнить ряды ВСУ среди них найдутся из-за ситуации с безработицей на Украине. "Насильно женщин мобилизовать никто не будет, это будет просто социальный взрыв", - отмечает он.

