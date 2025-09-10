Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали откровенное заявление об истинной цели ЕС на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 10.09.2025 (обновлено: 11:56 10.09.2025)
На Западе сделали откровенное заявление об истинной цели ЕС на Украине
На Западе сделали откровенное заявление об истинной цели ЕС на Украине
Цель ЕС сорвать переговоры по прекращению конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft."Истинная цель текущих планов коалиции по послевоенному размещению...
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Цель ЕС сорвать переговоры по прекращению конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft."Истинная цель текущих планов коалиции по послевоенному размещению войск на Украине может заключаться в том, чтобы подорвать возможность успешных переговоров о прекращении войны", — говорится в публикации.В статье отмечается, что это соответствовало бы другим аспектам нынешнего европейского подхода, например, угрозе усиления санкций против России, но не выдвижению какого-либо реалистичного предложения об ослаблении санкций в качестве стимула для урегулирования конфликта.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
На Западе сделали откровенное заявление об истинной цели ЕС на Украине

RS: цель ЕС сорвать переговоры по прекращению конфликта на Украине

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Цель ЕС сорвать переговоры по прекращению конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft.

"Истинная цель текущих планов коалиции по послевоенному размещению войск на Украине может заключаться в том, чтобы подорвать возможность успешных переговоров о прекращении войны", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что это соответствовало бы другим аспектам нынешнего европейского подхода, например, угрозе усиления санкций против России, но не выдвижению какого-либо реалистичного предложения об ослаблении санкций в качестве стимула для урегулирования конфликта.

В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
