На Западе сделали откровенное заявление об истинной цели ЕС на Украине

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Цель ЕС сорвать переговоры по прекращению конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft."Истинная цель текущих планов коалиции по послевоенному размещению войск на Украине может заключаться в том, чтобы подорвать возможность успешных переговоров о прекращении войны", — говорится в публикации.В статье отмечается, что это соответствовало бы другим аспектам нынешнего европейского подхода, например, угрозе усиления санкций против России, но не выдвижению какого-либо реалистичного предложения об ослаблении санкций в качестве стимула для урегулирования конфликта.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

