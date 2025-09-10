В Винницкой области повреждены промышленные объекты
В Винницкой области взрывами повреждены промышленные объекты
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Промышленные объекты повреждены в Винницкой области после взрывов ночью, заявила в среду заместитель главы Винницкой областной администрации Наталья Заболотная.
В своем Telegram-канале Заболотная заявила о поражении "промышленных объектов" в указанном регионе. Деталей о типе объектов не приводится. По словам чиновницы, информации о пострадавших нет.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Львове, Виннице, Ровно, а также Житомирской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся среди прочего по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.