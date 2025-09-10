В Хмельницкой области сообщили о разрушении швейной фабрики
Глава Хмельницкой обладминистрации Тюрин заявил о разрушении швейной фабрики
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Швейная фабрика уничтожена ударами в Хмельницкой области на Украине, заявил глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в ночь на среду в Киеве, Львове, Виннице, Ровно, а также Житомирской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
"Разрушена швейная фабрика", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Тюрина.
Кроме того Тюрин заявил о повреждении автозаправки и транспорта. По данным украинского издание "Бабель" в регионе также была поражены склады предприятия.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся среди прочего по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
