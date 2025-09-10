https://ria.ru/20250910/ukraina-2040841548.html

В Хмельницкой области сообщили о разрушении швейной фабрики

Швейная фабрика уничтожена ударами в Хмельницкой области на Украине, заявил глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин. РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Швейная фабрика уничтожена ударами в Хмельницкой области на Украине, заявил глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в ночь на среду в Киеве, Львове, Виннице, Ровно, а также Житомирской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. "Разрушена швейная фабрика", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Тюрина.Кроме того Тюрин заявил о повреждении автозаправки и транспорта. По данным украинского издание "Бабель" в регионе также была поражены склады предприятия. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся среди прочего по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

