В Киеве, Виннице, Ровно и еще трех областях прогремели взрывы

В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на среду в Киеве, Виннице, Ровно, а также в Житомирской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях Украины, сообщил утром в среду украинский телеканал "Общественное".
"Взрывы также звучали в Киеве, Виннице, Ровно, на Житомирщине, Хмельнитчине и Франковщине (в Житомирской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее в ночь на среду украинские СМИ также сообщали о взрывах во Львове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся среди прочего по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
