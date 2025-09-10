https://ria.ru/20250910/ukraina-2040831083.html
Украинские солдаты три дня находились без воды, заявил пленный
Украинские солдаты три дня находились без воды, заявил пленный - РИА Новости, 10.09.2025
Украинские солдаты три дня находились без воды, заявил пленный
Украинские солдаты три дня находились на позиции без воды, пока не сдались в плен российским бойцам, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T07:02:00+03:00
2025-09-10T07:02:00+03:00
2025-09-10T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Украинские солдаты три дня находились на позиции без воды, пока не сдались в плен российским бойцам, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. "Отнеслись как к человеку. Мы поговорили, все нормально... Первое, что мы спросили, дайте, пожалуйста, воды, потому что мы даже не смогли разговаривать. Нам что-то говорили, но мы не можем просто говорить вообще. Рот просто засох", - рассказал пленный. Он добавил, что надежда была только на дождь, но на украинских позициях его давно не было. "Мы сидели, нам скинули одну "полторашку" воды последний раз, за три дня до того, когда мы сдались", - добавил пленный.
https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040564201.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Украинские солдаты три дня находились без воды, заявил пленный
ВСУ три дня находились без воды на передовой, пока не сдались в плен
КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Украинские солдаты три дня находились на позиции без воды, пока не сдались в плен российским бойцам, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.
"Отнеслись как к человеку. Мы поговорили, все нормально... Первое, что мы спросили, дайте, пожалуйста, воды, потому что мы даже не смогли разговаривать. Нам что-то говорили, но мы не можем просто говорить вообще. Рот просто засох", - рассказал пленный.
Он добавил, что надежда была только на дождь, но на украинских позициях его давно не было.
"Мы сидели, нам скинули одну "полторашку" воды последний раз, за три дня до того, когда мы сдались", - добавил пленный.