Украинские солдаты три дня находились без воды, заявил пленный - РИА Новости, 10.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 10.09.2025
Украинские солдаты три дня находились без воды, заявил пленный
Украинские солдаты три дня находились без воды, заявил пленный - РИА Новости, 10.09.2025
Украинские солдаты три дня находились без воды, заявил пленный
Украинские солдаты три дня находились на позиции без воды, пока не сдались в плен российским бойцам, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий... РИА Новости, 10.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Украинские солдаты три дня находились на позиции без воды, пока не сдались в плен российским бойцам, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. "Отнеслись как к человеку. Мы поговорили, все нормально... Первое, что мы спросили, дайте, пожалуйста, воды, потому что мы даже не смогли разговаривать. Нам что-то говорили, но мы не можем просто говорить вообще. Рот просто засох", - рассказал пленный. Он добавил, что надежда была только на дождь, но на украинских позициях его давно не было. "Мы сидели, нам скинули одну "полторашку" воды последний раз, за три дня до того, когда мы сдались", - добавил пленный.
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Украинские солдаты три дня находились без воды, заявил пленный

ВСУ три дня находились без воды на передовой, пока не сдались в плен

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Украинские солдаты три дня находились на позиции без воды, пока не сдались в плен российским бойцам, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.
"Отнеслись как к человеку. Мы поговорили, все нормально... Первое, что мы спросили, дайте, пожалуйста, воды, потому что мы даже не смогли разговаривать. Нам что-то говорили, но мы не можем просто говорить вообще. Рот просто засох", - рассказал пленный.
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Российский боец показал листовку, позволяющую ВСУ сдаться в плен
9 сентября, 01:30
Он добавил, что надежда была только на дождь, но на украинских позициях его давно не было.
"Мы сидели, нам скинули одну "полторашку" воды последний раз, за три дня до того, когда мы сдались", - добавил пленный.
