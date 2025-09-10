https://ria.ru/20250910/ukraina-2040831083.html

Украинские солдаты три дня находились без воды, заявил пленный

КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Украинские солдаты три дня находились на позиции без воды, пока не сдались в плен российским бойцам, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. "Отнеслись как к человеку. Мы поговорили, все нормально... Первое, что мы спросили, дайте, пожалуйста, воды, потому что мы даже не смогли разговаривать. Нам что-то говорили, но мы не можем просто говорить вообще. Рот просто засох", - рассказал пленный. Он добавил, что надежда была только на дождь, но на украинских позициях его давно не было. "Мы сидели, нам скинули одну "полторашку" воды последний раз, за три дня до того, когда мы сдались", - добавил пленный.

