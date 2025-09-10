https://ria.ru/20250910/ukraina-2040829688.html
ВСУ мобилизовали водителей и врачей в Сумской области
ВСУ мобилизовали водителей и врачей в Сумской области - РИА Новости, 10.09.2025
ВСУ мобилизовали водителей и врачей в Сумской области
Действия украинских военкомов по мобилизации водителей и врачей привели к тому, что жители Сумской области остались без продуктов и медицинской помощи, сообщили РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T06:41:00+03:00
2025-09-10T06:41:00+03:00
2025-09-10T06:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a009617144ba6f36a8f96a66433a4a53.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действия украинских военкомов по мобилизации водителей и врачей привели к тому, что жители Сумской области остались без продуктов и медицинской помощи, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В приграничных населенных пунктах Сумской области, подконтрольных ВСУ, местные жители остались без продовольствия и больниц из-за того, что всех водителей, подвозивших в местные магазины провизию, и медиков мобилизовали ТЦК", - сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, части ВСУ, дислоцированные в этих районах, бездействуют.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b34b5d224e4ab8c8f552eaff3f26ab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ мобилизовали водителей и врачей в Сумской области
ТЦК оставили жителей Сумской области без продуктов и медпомощи