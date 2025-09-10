https://ria.ru/20250910/ukraina-2040829688.html

ВСУ мобилизовали водителей и врачей в Сумской области

Действия украинских военкомов по мобилизации водителей и врачей привели к тому, что жители Сумской области остались без продуктов и медицинской помощи, сообщили РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T06:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

в мире

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действия украинских военкомов по мобилизации водителей и врачей привели к тому, что жители Сумской области остались без продуктов и медицинской помощи, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В приграничных населенных пунктах Сумской области, подконтрольных ВСУ, местные жители остались без продовольствия и больниц из-за того, что всех водителей, подвозивших в местные магазины провизию, и медиков мобилизовали ТЦК", - сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, части ВСУ, дислоцированные в этих районах, бездействуют.

сумская область

Дарья Буймова

сумская область, вооруженные силы украины, в мире