Израиль ударил по комплексу Минобороны хуситов в Сане, сообщил источник
17:16 10.09.2025 (обновлено: 18:33 10.09.2025)
Израиль ударил по комплексу Минобороны хуситов в Сане, сообщил источник
КАИР, 10 сен — РИА Новости. Израильская авиация атаковала комплекс Министерства обороны правительства "Ансар Алла" (хуситов) в Сане, рассказал РИА Новости источник в местных органах власти.&quot;Три израильских авиаудара были нанесены по комплексу Министерства обороны правительства &quot;Ансар Алла&quot; в центре Саны&quot;, — уточнил собеседник агентства.В свою очередь, подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah объявил, что удары также были нанесены по правительственному комплексу в провинции Джауф на северо-западе Йемена.Хуситы и ЦАХАЛ регулярно атакуют объекты друг друга после начала военной операции Израиля в секторе Газа.
КАИР, 10 сен — РИА Новости. Израильская авиация атаковала комплекс Министерства обороны правительства "Ансар Алла" (хуситов) в Сане, рассказал РИА Новости источник в местных органах власти.
"Три израильских авиаудара были нанесены по комплексу Министерства обороны правительства "Ансар Алла" в центре Саны", — уточнил собеседник агентства.

В свою очередь, подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah объявил, что удары также были нанесены по правительственному комплексу в провинции Джауф на северо-западе Йемена.
Хуситы и ЦАХАЛ регулярно атакуют объекты друг друга после начала военной операции Израиля в секторе Газа.
Хуситы заявили, что атаковали район в Израиле, где находится ядерный центр
8 сентября, 18:04
 
Заголовок открываемого материала