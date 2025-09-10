https://ria.ru/20250910/udar-2041014466.html

Израиль ударил по комплексу Минобороны хуситов в Сане, сообщил источник

КАИР, 10 сен — РИА Новости. Израильская авиация атаковала комплекс Министерства обороны правительства "Ансар Алла" (хуситов) в Сане, рассказал РИА Новости источник в местных органах власти."Три израильских авиаудара были нанесены по комплексу Министерства обороны правительства "Ансар Алла" в центре Саны", — уточнил собеседник агентства.В свою очередь, подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah объявил, что удары также были нанесены по правительственному комплексу в провинции Джауф на северо-западе Йемена.Хуситы и ЦАХАЛ регулярно атакуют объекты друг друга после начала военной операции Израиля в секторе Газа.

