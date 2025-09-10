Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о достижении целей удара по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 10.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 10.09.2025
Минобороны сообщило о достижении целей удара по объектам ВПК Украины
Минобороны сообщило о достижении целей удара по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 10.09.2025
Минобороны сообщило о достижении целей удара по объектам ВПК Украины
Цели массированного удара российских Вооружённых сил по объектам ВПК Украины в ночь на среду достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РИА Новости, 10.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
хмельницкий (город)
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Цели массированного удара российских Вооружённых сил по объектам ВПК Украины в ночь на среду достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове. В частности, были поражены предприятия по ремонту и производству авиационной и бронетанковой техники. "Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
Минобороны сообщило о достижении целей удара по объектам ВПК Украины

Минобороны: цели массированного удара ВС РФ по объектам ВПК Украины достигнуты

© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа артиллерии в зоне СВО
Боевая работа артиллерии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерии в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Цели массированного удара российских Вооружённых сил по объектам ВПК Украины в ночь на среду достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове. В частности, были поражены предприятия по ремонту и производству авиационной и бронетанковой техники.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
В Минобороны рассказали о дальности полета БПЛА, ударивших по ВПК Украины
В Минобороны рассказали о дальности полета БПЛА, ударивших по ВПК Украины
