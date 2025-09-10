https://ria.ru/20250910/udar-2040977571.html

Минобороны сообщило о достижении целей удара по объектам ВПК Украины

Цели массированного удара российских Вооружённых сил по объектам ВПК Украины в ночь на среду достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Цели массированного удара российских Вооружённых сил по объектам ВПК Украины в ночь на среду достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове. В частности, были поражены предприятия по ремонту и производству авиационной и бронетанковой техники. "Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.

