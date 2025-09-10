https://ria.ru/20250910/udar-2040977571.html
Минобороны сообщило о достижении целей удара по объектам ВПК Украины
Минобороны сообщило о достижении целей удара по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 10.09.2025
Минобороны сообщило о достижении целей удара по объектам ВПК Украины
Цели массированного удара российских Вооружённых сил по объектам ВПК Украины в ночь на среду достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:18:00+03:00
2025-09-10T15:18:00+03:00
2025-09-10T15:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
хмельницкий (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956440464_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_2da163d5276488cfcbb5e903fb12240e.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Цели массированного удара российских Вооружённых сил по объектам ВПК Украины в ночь на среду достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове. В частности, были поражены предприятия по ремонту и производству авиационной и бронетанковой техники. "Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250910/bespilotniki-2040976560.html
украина
россия
хмельницкий (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956440464_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_f934289a3c0b1993cf8ca3540dcd97a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, хмельницкий (город)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Хмельницкий (город)
Минобороны сообщило о достижении целей удара по объектам ВПК Украины
Минобороны: цели массированного удара ВС РФ по объектам ВПК Украины достигнуты