ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 10.09.2025
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Российские военные ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины в нескольких регионах, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины в нескольких регионах, сообщило Минобороны."Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов", — указали в министерстве.Ведомство отметило, что все цели были достигнуты. "На данных предприятиях украинского ВПК осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ, выпуск двигателей и электронных комплектующих к ним, а также беспилотных летательных аппаратов", — указали в Минобороны.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
