https://ria.ru/20250910/udar-2040868287.html

В МИД осудили удар Израиля по Дохе

В МИД осудили удар Израиля по Дохе - РИА Новости, 10.09.2025

В МИД осудили удар Израиля по Дохе

Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права, заявили в российском МИД. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T10:47:00+03:00

2025-09-10T10:47:00+03:00

2025-09-10T10:57:00+03:00

удар израиля по делегации хамас в дохе

израиль

доха

россия

оон

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права, заявили в российском МИД."Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами и оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.В МИД подчеркнули, что такие действия Израиля ведут к дальнейшей эскалации и дестабилизации на Ближнем Востоке.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

https://ria.ru/20250910/izrail-2040866443.html

израиль

доха

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

удар израиля по делегации хамас в дохе, израиль, доха, россия, оон, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), хамас, биньямин нетаньяху, дональд трамп