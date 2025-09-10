Рейтинг@Mail.ru
В МИД осудили удар Израиля по Дохе - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 10.09.2025 (обновлено: 10:57 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/udar-2040868287.html
В МИД осудили удар Израиля по Дохе
В МИД осудили удар Израиля по Дохе - РИА Новости, 10.09.2025
В МИД осудили удар Израиля по Дохе
Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права, заявили в российском МИД. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:47:00+03:00
2025-09-10T10:57:00+03:00
удар израиля по делегации хамас в дохе
израиль
доха
россия
оон
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права, заявили в российском МИД."Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами и оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.В МИД подчеркнули, что такие действия Израиля ведут к дальнейшей эскалации и дестабилизации на Ближнем Востоке.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
https://ria.ru/20250910/izrail-2040866443.html
израиль
доха
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b1209b07487030ebfceff84ae722f03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
удар израиля по делегации хамас в дохе, израиль, доха, россия, оон, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), хамас, биньямин нетаньяху, дональд трамп
Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе, Израиль, Доха, Россия, ООН, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
В МИД осудили удар Израиля по Дохе

МИД: Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права, заявили в российском МИД.
"Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами и оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД подчеркнули, что такие действия Израиля ведут к дальнейшей эскалации и дестабилизации на Ближнем Востоке.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
МИД Китая выразил обеспокоенность атакой Израиля по Дохе
Вчера, 10:38
 
Удар Израиля по делегации ХАМАС в ДохеИзраильДохаРоссияООНВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ХАМАСБиньямин НетаньяхуДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала