В МИД осудили удар Израиля по Дохе
МИД: Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права, заявили в российском МИД.
"Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами и оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД подчеркнули, что такие действия Израиля ведут к дальнейшей эскалации и дестабилизации на Ближнем Востоке.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.