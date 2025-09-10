Рейтинг@Mail.ru
Корабли Северного флота высадили десант на архипелаг Земля Франца-Иосифа
05:15 10.09.2025
Корабли Северного флота высадили десант на архипелаг Земля Франца-Иосифа
Корабли Северного флота высадили десант на архипелаг Земля Франца-Иосифа
Отряд кораблей Северного флота РФ в рамках учений высадил морской десант на архипелаг Земля Франца-Иосифа, сообщили в пресс-службе флота. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота РФ в рамках учений высадил морской десант на архипелаг Земля Франца-Иосифа, сообщили в пресс-службе флота. "Отряд боевых кораблей Северного флота, возглавляемый большим противолодочным кораблём "Североморск" и выполняющий задачи дальнего похода в Северном Ледовитом океане, провёл тактическое учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье арктического острова", - говорится в сообщении. Уточняется, что учение проводилось на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Как пояснили в пресс-службе, по условиям учения группировке сил Северного флота необходимо было отбить захваченный незаконными вооруженными формированиями плацдарм и обеспечить высадку морского десанта. "Учебный бой начался с нанесения артиллерийского удара по выявленным позициям "противника" расчётами корабельных орудий АК-100 большого противолодочного корабля "Североморск". Затем палубным вертолётом Ка-27 на побережье было переброшено подразделение морской пехоты", - сообщили во флоте. По данным пресс-службы, после подготовки позиции для высадки техники и морского десанта на необорудованное побережье к береговой линии подошел большой десантный корабль "Александр Отраковский", из корабля осуществили высадку самоходная реактивная установка разминирования "УР-77" и двухзвенные вездеходы с морскими пехотинцами. "Воины-североморцы нанесли внезапный удар по подразделениям незаконных вооруженных формирований, отработали элементы проведения рейдовых действий – совершили марш и вышли в назначенный район", - добавили в пресс-службе флота.
Корабли Северного флота высадили десант на архипелаг Земля Франца-Иосифа

Отряд кораблей СФ на учениях высадил десант на архипелаг Земля Франца-Иосифа

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота РФ в рамках учений высадил морской десант на архипелаг Земля Франца-Иосифа, сообщили в пресс-службе флота.
"Отряд боевых кораблей Северного флота, возглавляемый большим противолодочным кораблём "Североморск" и выполняющий задачи дальнего похода в Северном Ледовитом океане, провёл тактическое учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье арктического острова", - говорится в сообщении.
"Путин смотрит на нас". В НАТО испугались из-за учений на Балтике
"Путин смотрит на нас". В НАТО испугались из-за учений на Балтике
1 сентября, 21:32
Уточняется, что учение проводилось на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
Как пояснили в пресс-службе, по условиям учения группировке сил Северного флота необходимо было отбить захваченный незаконными вооруженными формированиями плацдарм и обеспечить высадку морского десанта.
"Учебный бой начался с нанесения артиллерийского удара по выявленным позициям "противника" расчётами корабельных орудий АК-100 большого противолодочного корабля "Североморск". Затем палубным вертолётом Ка-27 на побережье было переброшено подразделение морской пехоты", - сообщили во флоте.
По данным пресс-службы, после подготовки позиции для высадки техники и морского десанта на необорудованное побережье к береговой линии подошел большой десантный корабль "Александр Отраковский", из корабля осуществили высадку самоходная реактивная установка разминирования "УР-77" и двухзвенные вездеходы с морскими пехотинцами.
"Воины-североморцы нанесли внезапный удар по подразделениям незаконных вооруженных формирований, отработали элементы проведения рейдовых действий – совершили марш и вышли в назначенный район", - добавили в пресс-службе флота.
Военный аналитик прокомментировал учения России и Китая
Военный аналитик прокомментировал учения России и Китая
4 августа, 16:52
 
