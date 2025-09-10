https://ria.ru/20250910/ubiystvo-2040923747.html

Житель Архангельской области получил срок за убийство 52-летней женщины

Житель Архангельской области получил срок за убийство 52-летней женщины - РИА Новости, 10.09.2025

Житель Архангельской области получил срок за убийство 52-летней женщины

Архангельский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 23-летнего жителя Плесецкого района, который уже был судим за изнасилование школьницы

МУРМАНСК, 10 сен – РИА Новости. Архангельский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 23-летнего жителя Плесецкого района, который уже был судим за изнасилование школьницы, а на этот раз обвинялся в жестоком изнасиловании и убийстве 52-летней женщины, сообщили в суде. В июне 2024 года социальные сети облетело сообщение о поисках без вести пропавшей жительницы Плесецкого района. Сообщения сопровождала фотография улыбающейся женщины. Односельчане знали ее как хорошую работницу, отзывчивую соседку и заботливую маму. "Сотрудники правоохранительных органов установили, что неизвестный изнасиловал и задушил жертву электрическим проводом, спрятав труп в подполье в нежилой части ее дома. Проведенная сотрудниками СУСК кропотливая работа позволила установить преступника, его вину подтверждают данные генотипических и иных экспертных исследований", - говорится в сообщении. Обвинение предъявили Николаю Галкину. Известно, что Галкин с трудом окончил девять классов, в 2020 году был осужден за поджог магазина, где с соучастниками совершил кражу, а также был судим за жестокое изнасилование девятиклассницы, пытавшейся после пережитого покончить с собой. Тогда злоумышленник вину отрицал, утверждая, что девушка ответила ему взаимностью, но его доводы опровергли показания свидетелей, иные доказательства по делу. Он вышел на свободу после отбытия наказания в 2023 году. Что касается нового преступления, следователи выяснили, что Галкин – немногим старше сына убитой им женщины, знал ее семью. По информации суда, осужденный на следствии многократно менял показания, отрицая сам факт недавнего общения с убитой, затем озвучивая разные даты предполагаемого посещения ее дома, а изучив выводы экспертов, заявил, что жертва просила ее душить, ссылался на алкогольное опьянение, сообщал, что детали не помнит. Суд пришел к выводу, что фигурант проник в дом 52-летней жертвы, когда она уже легла спать, преодолев сопротивление, изнасиловал, стремясь скрыть свою причастность к содеянному, задушил потерпевшую, спрятав тело. "Согласно приговору Архангельского областного суда, осужденному предстоит провести в колонии строгого режима 20 лет. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в суде.

