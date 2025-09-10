Туск проинформировал генсека НАТО о сбитых в Польше объектах

https://ria.ru/20250910/tusk-2040832873.html

ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на платформе Х, что находится в постоянном контакте с генсеком НАТО Марком Рютте, проинформировал его о сбитых в Польше "объектах". "Я проинформировал генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и мерах, принятых нами в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство. Мы находимся в постоянном контакте", - написал Туск. Ранее в среду премьер Польши заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.

