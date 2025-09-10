Рейтинг@Mail.ru
Туск проинформировал генсека НАТО о сбитых в Польше объектах - РИА Новости, 10.09.2025
07:22 10.09.2025
Туск проинформировал генсека НАТО о сбитых в Польше объектах
Туск проинформировал генсека НАТО о сбитых в Польше объектах - РИА Новости, 10.09.2025
Туск проинформировал генсека НАТО о сбитых в Польше объектах
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на платформе Х, что находится в постоянном контакте с генсеком НАТО Марком Рютте, проинформировал его о сбитых в... РИА Новости, 10.09.2025
в мире
польша
сша
варшава
дональд туск
марк рютте
нато
ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на платформе Х, что находится в постоянном контакте с генсеком НАТО Марком Рютте, проинформировал его о сбитых в Польше "объектах". "Я проинформировал генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и мерах, принятых нами в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство. Мы находимся в постоянном контакте", - написал Туск. Ранее в среду премьер Польши заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
в мире, польша, сша, варшава, дональд туск, марк рютте, нато
В мире, Польша, США, Варшава, Дональд Туск, Марк Рютте, НАТО
Туск проинформировал генсека НАТО о сбитых в Польше объектах

Туск сообщил генсеку НАТО Рютте о сбитых в Польше беспилотниках

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на платформе Х, что находится в постоянном контакте с генсеком НАТО Марком Рютте, проинформировал его о сбитых в Польше "объектах".
"Я проинформировал генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и мерах, принятых нами в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство. Мы находимся в постоянном контакте", - написал Туск.
Ранее в среду премьер Польши заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
