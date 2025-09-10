https://ria.ru/20250910/tsfo-2041013177.html

Открытие XX Образовательных чтений ЦФО прошло в Твери

Открытие XX Образовательных чтений ЦФО прошло в Твери - РИА Новости, 10.09.2025

Открытие XX Образовательных чтений ЦФО прошло в Твери

В среду в Твери состоялось открытие XX юбилейных Образовательных чтений Центрального федерального округа, в мероприятии принял участие губернатор Игорь Руденя,... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T17:11:00+03:00

2025-09-10T17:11:00+03:00

2025-09-10T17:11:00+03:00

тверская область

игорь руденя

россия

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041011431_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_08689b7480123ef3e265697587fec118.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В среду в Твери состоялось открытие XX юбилейных Образовательных чтений Центрального федерального округа, в мероприятии принял участие губернатор Игорь Руденя, сообщает пресс-служба регионального правительства. Образовательные чтения – крупный воспитательный и просветительский форум, который проводится с 2006 года и является авторитетной площадкой для укрепления взаимодействия церковных и светских систем образования. Его участники обмениваются опытом и лучшими методиками по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Верхневолжье принимает чтения уже во второй раз. В этом году их тема – "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени". Мероприятие объединило представителей епархий регионов России, образовательных организаций и институтов страны, занимающихся вопросами просвещения, делегации из всех муниципалитетов Тверской области. "Сегодня мы развиваем суверенную национальную систему образования и воспитания, берем все лучшее, чем гордились дореволюционная и советская школы. В Тверской области с 2018 года в тесном сотрудничестве с нашей митрополией реализуется региональная Стратегия духовно-нравственного воспитания. Сегодня она охватывает в регионе все уровни образования, от детского сада до вуза. Особое внимание уделяем формированию у детей и молодежи ценностей многодетной семьи", – подчеркнул Руденя. Губернатор отметил знаковые образовательно-воспитательные проекты региона: "СемьЯ – это МЫ" для дошкольников, "Нас пригласили во дворец" для учащихся школ и другие. Глава региона поблагодарил педагогов, всех, кто воспитывает новые поколения граждан России, за работу, направленную на сохранение фундаментальных российских ценностей. В рамках чтений организована работа площадок, посвященных вопросам семейной политики, воспитания детей, сохранения исторической памяти, культурной составляющей в образовании и другим темам. Представители Тверской области и других регионов страны представляют опыт реализации образовательных и просветительских проектов. На открытии чтений наградили победителей межрегионального этапа конкурса ІІ (межрегионального) этапа ХХ Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью "За нравственный подвиг учителя". Представители Верхневолжья победили в номинации "Лучшая методическая разработка в предметных областях "Основы религиозных культур и светской этики", "Основы духовно-нравственной культуры народов России", "Основы православной веры" (для образовательных организаций с религиозным компонентом)". Награда вручена педагогам социально-реабилитационного центра "Родник" из деревни Орша монахине Макарии и инокине Паисии, Рождественской школы Калининского округа Елене Колпаковой. Участникам чтений представлена выставка "Образование Тверской области". В экспозицию вошли архивные фотографии, документы, посвященные развитию отрасли в Верхневолжье.

https://ria.ru/20250910/svo-2040984523.html

https://ria.ru/20250905/forum-2040053875.html

россия

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя, россия, тверская область