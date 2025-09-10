Рейтинг@Mail.ru
Армянская церковь обвинила гостелевидение во лжи
12:15 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/tserkov-2040892932.html
Армянская церковь обвинила гостелевидение во лжи
Армянская церковь обвинила гостелевидение во лжи - РИА Новости, 10.09.2025
Армянская церковь обвинила гостелевидение во лжи
Армянская апостольская церковь (ААЦ) обвинила во лжи общественное телевидение Армении, разместившее на своем сайте публикацию, в котором утверждалось об... РИА Новости, 10.09.2025
ЕРЕВАН, 10 сен – РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) обвинила во лжи общественное телевидение Армении, разместившее на своем сайте публикацию, в котором утверждалось об использовании церковью фальшивых аккаунтов в соцсетях. "В ответ на многочисленные запросы по поводу публикации в (онлайн-издании) "Заргерак", сразу же размещенной на сайте общественного телевидения Армении, сообщаем, что содержащиеся в ней утверждения являются ложными и надуманными. Церковь никогда не нуждается в фейках для озвучивания любой истины и любых вопросов", - заявила пресс-канцелярия духовного центра ААЦ – Первопрестольного Святого Эчмиадзина. В заявлении отмечается, что в рамках своих функций информационный отдел Святого Эчмиадзина поддерживает постоянную связь и сотрудничает с ответственными за связи со СМИ в епархиях и духовенством. "Для надлежащего распространения информации при информационном отделе существуют отдельные группы представителей церкви, с которыми по мере необходимости организуются консультации и тематические обсуждения", - говорится в заявлении. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* запрещена в РФ как экстремистская
Армянская церковь обвинила гостелевидение во лжи

CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin CathedralЭчмиадзинский кафедральный собор
Эчмиадзинский кафедральный собор. Архивное фото
Глава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В ААЦ высказались о продлении ареста Аджапахяна
3 сентября, 16:35
 
