В десяти украинских областях объявили тревогу

В десяти украинских областях объявили тревогу

2025-09-10T18:02:00+03:00

2025-09-10T18:02:00+03:00

2025-09-10T18:02:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в 10 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Киевской области сигнал воздушной тревоги прозвучал в 17.38 (совпадет с мск). Перед этим ее объявили в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Черкасской и некоторых районах Ровненской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

