В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотника

Угроза атаки БПЛА отменена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 3.03 мск, она длилась почти 3 часа. "Отмена угрозы атаки БПЛА. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет", - написал Кравченко.

