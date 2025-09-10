https://ria.ru/20250910/trevoga-2040821519.html
В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске, сообщает глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске, сообщает глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. "На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)", - написал мэр.
Безопасность, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Специальная военная операция на Украине
