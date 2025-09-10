https://ria.ru/20250910/tramp-2041077223.html

Секретная служба США пока не готова говорить о реакции на убийство Кирка

в мире

сша

дональд трамп

покушение на американского политика чарли кирка

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Секретная служба США пока не комментирует возможное повышение уровня охраны американского президента Дональда Трампа после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал Fox News."Секретная служба сообщила, что они не могут предоставить обновленную информацию об изменениях в мерах безопасности, которые могут быть приняты в отношении президента в связи с этим актом политического насилия", - сообщила корреспондент телеканала из Белого дома.Журналистка добавила, что случившееся беспокоит "всех присутствующих" на территории Белого дома.Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.

сша

