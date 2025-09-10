Рейтинг@Mail.ru
Секретная служба США пока не готова говорить о реакции на убийство Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 10.09.2025 (обновлено: 00:05 11.09.2025)
https://ria.ru/20250910/tramp-2041077223.html
Секретная служба США пока не готова говорить о реакции на убийство Кирка
Секретная служба США пока не готова говорить о реакции на убийство Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Секретная служба США пока не готова говорить о реакции на убийство Кирка
Секретная служба США пока не комментирует возможное повышение уровня охраны американского президента Дональда Трампа после убийства консервативного политика и... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-10T23:57:00+03:00
2025-09-11T00:05:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
покушение на американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Секретная служба США пока не комментирует возможное повышение уровня охраны американского президента Дональда Трампа после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал Fox News."Секретная служба сообщила, что они не могут предоставить обновленную информацию об изменениях в мерах безопасности, которые могут быть приняты в отношении президента в связи с этим актом политического насилия", - сообщила корреспондент телеканала из Белого дома.Журналистка добавила, что случившееся беспокоит "всех присутствующих" на территории Белого дома.Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
https://ria.ru/20250910/kirk-2041077317.html
https://ria.ru/20250910/dmitriev-2041072216.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f26c44090f0a6ef3fdad782e78ea7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на американского политика Чарли Кирка
Секретная служба США пока не готова говорить о реакции на убийство Кирка

Секретная служба США пока не готова говорить о повышении уровня охраны Трампа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Секретная служба США пока не комментирует возможное повышение уровня охраны американского президента Дональда Трампа после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал Fox News.
"Секретная служба сообщила, что они не могут предоставить обновленную информацию об изменениях в мерах безопасности, которые могут быть приняты в отношении президента в связи с этим актом политического насилия", - сообщила корреспондент телеканала из Белого дома.
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Кирк в момент покушения говорил о проблеме огнестрельного насилия в США
Вчера, 23:57
Журналистка добавила, что случившееся беспокоит "всех присутствующих" на территории Белого дома.
Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Покушение на Кирка показывает глубину раскола в США, считает Дмитриев
Вчера, 23:03
 
В миреСШАДональд ТрампПокушение на американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала