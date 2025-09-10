https://ria.ru/20250910/tramp-2041076533.html
Трамп заявил, что никто не сопереживал молодежи лучше, чем Кирк
Трамп заявил, что никто не сопереживал молодежи лучше, чем Кирк - РИА Новости, 10.09.2025
Трамп заявил, что никто не сопереживал молодежи лучше, чем Кирк
Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не понимал и не сопереживал американской молодежи лучше, чем убитый политический активист Чарли Кирк
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не понимал и не сопереживал американской молодежи лучше, чем убитый политический активист Чарли Кирк, а также выразил соболезнования его семье. "Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Меланья и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и ее семье. Чарли, мы любим тебя!" - говорится в заявлении Трампа в социальной сети Truth Social. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан.
Трамп заявил, что никто не сопереживал молодежи лучше, чем Кирк
