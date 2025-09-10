https://ria.ru/20250910/tramp-2041074750.html

Сийярто заявил, что европейцы подрывают усилия Трампа по Украине

Сийярто заявил, что европейцы подрывают усилия Трампа по Украине - РИА Новости, 10.09.2025

Сийярто заявил, что европейцы подрывают усилия Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп может принести мир на Украину, но европейцы подрывают его усилия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T23:27:00+03:00

2025-09-10T23:27:00+03:00

2025-09-10T23:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

венгрия

дональд трамп

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035108229_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2eb25da68d859052dfe750a8af1d6911.jpg

МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может принести мир на Украину, но европейцы подрывают его усилия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный". Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии. "Если и есть тот, кто может принести мир Украине, это Дональд Трамп. Только он. За последние годы стало ясно, мировые лидеры не были способны этого достичь. Трамп может", - сказал Сийярто. По его словам, везде, где Трамп выступал, он заканчивал конфликт. "На Украине это сложнее и дольше, очевидно. Но, если не пытаться, не делать усилий, то мира не будет. Мы положили все яйца в одну корзину, и мы доверяем Трампу, мы поддерживаем его. Но проблема в том, что многие европейцы подрывают его усилия", - сказал Сийярто.

https://ria.ru/20250905/tramp-2040114465.html

украина

сша

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, венгрия, дональд трамп, петер сийярто