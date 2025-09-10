Рейтинг@Mail.ru
Сийярто заявил, что европейцы подрывают усилия Трампа по Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 10.09.2025
Сийярто заявил, что европейцы подрывают усилия Трампа по Украине
специальная военная операция на украине
украина
сша
венгрия
дональд трамп
петер сийярто
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может принести мир на Украину, но европейцы подрывают его усилия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный". Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии. "Если и есть тот, кто может принести мир Украине, это Дональд Трамп. Только он. За последние годы стало ясно, мировые лидеры не были способны этого достичь. Трамп может", - сказал Сийярто. По его словам, везде, где Трамп выступал, он заканчивал конфликт. "На Украине это сложнее и дольше, очевидно. Но, если не пытаться, не делать усилий, то мира не будет. Мы положили все яйца в одну корзину, и мы доверяем Трампу, мы поддерживаем его. Но проблема в том, что многие европейцы подрывают его усилия", - сказал Сийярто.
украина
сша
венгрия
украина, сша, венгрия, дональд трамп, петер сийярто
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Венгрия, Дональд Трамп, Петер Сийярто
Сийярто заявил, что европейцы подрывают усилия Трампа по Украине

Сийярто: Европа подрывает усилия Трампа по мирному урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может принести мир на Украину, но европейцы подрывают его усилия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный".
Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии.
"Если и есть тот, кто может принести мир Украине, это Дональд Трамп. Только он. За последние годы стало ясно, мировые лидеры не были способны этого достичь. Трамп может", - сказал Сийярто.
По его словам, везде, где Трамп выступал, он заканчивал конфликт.
"На Украине это сложнее и дольше, очевидно. Но, если не пытаться, не делать усилий, то мира не будет. Мы положили все яйца в одну корзину, и мы доверяем Трампу, мы поддерживаем его. Но проблема в том, что многие европейцы подрывают его усилия", - сказал Сийярто.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины
5 сентября, 23:34
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
