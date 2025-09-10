Рейтинг@Mail.ru
Трамп отреагировал на ранение политика Кирка - РИА Новости, 10.09.2025
22:14 10.09.2025 (обновлено: 23:03 10.09.2025)
Трамп отреагировал на ранение политика Кирка
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика Чарли Кирка, призвав молиться за пострадавшего. В Кирка стреляли на мероприятии в университете штата Юта, он госпитализирован. На распространяемых в соцсетях видео сидящий на сцене Кирк падает после звука хлопка. "Мы все молимся за Чарли Кирка, в которого стреляли. Отличный парень сверху донизу", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Известность Кирку принесли встречи в формате открытого микрофона.
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика Чарли Кирка, призвав молиться за пострадавшего.
В Кирка стреляли на мероприятии в университете штата Юта, он госпитализирован. На распространяемых в соцсетях видео сидящий на сцене Кирк падает после звука хлопка.
"Мы все молимся за Чарли Кирка, в которого стреляли. Отличный парень сверху донизу", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Известность Кирку принесли встречи в формате открытого микрофона.
