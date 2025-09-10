Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал приговорить убийцу украинской беженки к смертной казни - РИА Новости, 10.09.2025
16:00 10.09.2025 (обновлено: 16:03 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/tramp-2040990975.html
Трамп призвал приговорить убийцу украинской беженки к смертной казни
Трамп призвал приговорить убийцу украинской беженки к смертной казни - РИА Новости, 10.09.2025
Трамп призвал приговорить убийцу украинской беженки к смертной казни
Президент США Дональд Трамп заявил, что убийцу украинской беженки Ирины Заруцкой нужно быстро осудить и приговорить к смертной казни. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:00:00+03:00
2025-09-10T16:03:00+03:00
в мире
сша
украина
америка
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что убийцу украинской беженки Ирины Заруцкой нужно быстро осудить и приговорить к смертной казни. "Животное, которое жестоко убило красивую девушку с Украины, которая приехала в Америку за миром и безопасностью, должен получить быстрый - в этом нет сомнений - суд, и получить в качестве наказания только смертную казнь. Других вариантов быть не может", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Всего на его счету 14 арестов. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики.
https://ria.ru/20250908/tramp-2040555287.html
в мире, сша, украина, америка, дональд трамп
В мире, США, Украина, Америка, Дональд Трамп
Трамп призвал приговорить убийцу украинской беженки к смертной казни

Трамп призвал приговорить убийцу украинской беженки Заруцкой к смертной казни

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что убийцу украинской беженки Ирины Заруцкой нужно быстро осудить и приговорить к смертной казни.
"Животное, которое жестоко убило красивую девушку с Украины, которая приехала в Америку за миром и безопасностью, должен получить быстрый - в этом нет сомнений - суд, и получить в качестве наказания только смертную казнь. Других вариантов быть не может", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Всего на его счету 14 арестов. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Трамп заявил, что кровь убитой украинки лежит на руках демократов
8 сентября, 23:30
8 сентября, 23:30
 
