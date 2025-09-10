https://ria.ru/20250910/tramp-2040990975.html

Трамп призвал приговорить убийцу украинской беженки к смертной казни

Трамп призвал приговорить убийцу украинской беженки к смертной казни - РИА Новости, 10.09.2025

Трамп призвал приговорить убийцу украинской беженки к смертной казни

Президент США Дональд Трамп заявил, что убийцу украинской беженки Ирины Заруцкой нужно быстро осудить и приговорить к смертной казни. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T16:00:00+03:00

2025-09-10T16:00:00+03:00

2025-09-10T16:03:00+03:00

в мире

сша

украина

америка

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что убийцу украинской беженки Ирины Заруцкой нужно быстро осудить и приговорить к смертной казни. "Животное, которое жестоко убило красивую девушку с Украины, которая приехала в Америку за миром и безопасностью, должен получить быстрый - в этом нет сомнений - суд, и получить в качестве наказания только смертную казнь. Других вариантов быть не может", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Всего на его счету 14 арестов. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики.

https://ria.ru/20250908/tramp-2040555287.html

сша

украина

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, америка, дональд трамп