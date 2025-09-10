https://ria.ru/20250910/tramp-2040990975.html
Трамп призвал приговорить убийцу украинской беженки к смертной казни
Президент США Дональд Трамп заявил, что убийцу украинской беженки Ирины Заруцкой нужно быстро осудить и приговорить к смертной казни. РИА Новости, 10.09.2025
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что убийцу украинской беженки Ирины Заруцкой нужно быстро осудить и приговорить к смертной казни. "Животное, которое жестоко убило красивую девушку с Украины, которая приехала в Америку за миром и безопасностью, должен получить быстрый - в этом нет сомнений - суд, и получить в качестве наказания только смертную казнь. Других вариантов быть не может", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Всего на его счету 14 арестов. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики.
