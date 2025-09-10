Рейтинг@Mail.ru
Трамп не стал отвечать на вопрос о беспилотниках в Польше
10:47 10.09.2025 (обновлено: 18:12 10.09.2025)
Трамп не стал отвечать на вопрос о беспилотниках в Польше
в мире
польша
россия
сша
дональд трамп
дональд туск
сергей андреев
зрк с-300
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о беспилотниках в воздушном пространстве Польши, сообщает вашингтонский корреспондент телеканала News Nation Келли Мейер.Она опубликовала на своей странице в соцсети X видеозапись, как Трамп выходит из ресторана в Вашингтоне и несколько раз машет рукой собравшимся возле заведения. Журналистка написала, что задала Трампу вопрос о беспилотниках, бездоказательно назвав их российскими, а он не ответил."Господин президент, что насчет российских беспилотников, попавших в воздушное пространство Польши этой ночью?" — слышен вопрос на видеозаписи.Затем на кадрах можно увидеть, как Трамп, игнорируя вопрос, направляется к автомобилю в сопровождении охраны.В среду польский премьер Дональд Туск выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел.Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости заявлял, что польская сторона, многократно обвиняя Россию в нарушении ее воздушного пространства, ни разу не предоставила доказательств.Польские власти ранее также бездоказательно обвиняли Россию в нарушении воздушного пространства над территорией Польши. В частности, в конце 2022 года вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Ранее газета Hill сообщила, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поужинали в одном из ресторанов Вашингтона, чтобы подчеркнуть эффективность своей политики по обеспечению безопасности на улицах американской столицы.
в мире, польша, россия, сша, дональд трамп, дональд туск, сергей андреев, зрк с-300
В мире, Польша, Россия, США, Дональд Трамп, Дональд Туск, Сергей Андреев, ЗРК С-300
Трамп не стал отвечать на вопрос о беспилотниках в Польше

Трамп проигнорировал вопрос о беспилотниках в небе над Польшей

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о беспилотниках в воздушном пространстве Польши, сообщает вашингтонский корреспондент телеканала News Nation Келли Мейер.
Она опубликовала на своей странице в соцсети X видеозапись, как Трамп выходит из ресторана в Вашингтоне и несколько раз машет рукой собравшимся возле заведения. Журналистка написала, что задала Трампу вопрос о беспилотниках, бездоказательно назвав их российскими, а он не ответил.
В ЕК заявили о нарушении воздушного пространства Польши
Вчера, 11:03
"Господин президент, что насчет российских беспилотников, попавших в воздушное пространство Польши этой ночью?" — слышен вопрос на видеозаписи.
Затем на кадрах можно увидеть, как Трамп, игнорируя вопрос, направляется к автомобилю в сопровождении охраны.
В среду польский премьер Дональд Туск выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости заявлял, что польская сторона, многократно обвиняя Россию в нарушении ее воздушного пространства, ни разу не предоставила доказательств.
Польские власти ранее также бездоказательно обвиняли Россию в нарушении воздушного пространства над территорией Польши. В частности, в конце 2022 года вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Ранее газета Hill сообщила, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поужинали в одном из ресторанов Вашингтона, чтобы подчеркнуть эффективность своей политики по обеспечению безопасности на улицах американской столицы.
Туск утверждает, что над Польшей сбили "российские" дроны
Вчера, 09:52
 
В миреПольшаРоссияСШАДональд ТрампДональд ТускСергей АндреевЗРК С-300
 
 
