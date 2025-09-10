Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп продемонстрировал безопасность Вашингтона походом в ресторан - РИА Новости, 10.09.2025
09:19 10.09.2025
СМИ: Трамп продемонстрировал безопасность Вашингтона походом в ресторан
СМИ: Трамп продемонстрировал безопасность Вашингтона походом в ресторан - РИА Новости, 10.09.2025
СМИ: Трамп продемонстрировал безопасность Вашингтона походом в ресторан
Президент США Дональд Трамп поужинал в одном из ресторанов Вашингтона, чтобы подчеркнуть эффективность своей политики по обеспечению безопасности улиц...
в мире
вашингтон (штат)
сша
чикаго
дональд трамп
марко рубио
пит хегсет
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поужинал в одном из ресторанов Вашингтона, чтобы подчеркнуть эффективность своей политики по обеспечению безопасности улиц американской столицы, говорится в публикации издания Hill. Трамп ранее передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия. "Во вторник президент Трамп вышел за пределы территории Белого дома, чтобы поужинать в центре Вашингтона и "подсветить" жесткие меры федерального правительства по борьбе с преступностью", - говорится в материале. По информации Hill, американский президент прибыл в ресторан неподалеку от Белого дома в сопровождении вице-президента Джей Ди Вэнса, главы госдепа Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета. Как отмечает издание, у входа в ресторан Трамп заявил, что в Вашингтоне удалось победить преступность, а также пообещал в ближайшее время сообщить о том, в какой еще город он планирует ввести подразделения федеральных органов правопорядка. Второго сентября президент США назвал Чикаго самым опасным городом в мире и заявил, что для решения проблемы преступности в кратчайшие сроки будет задействована национальная гвардия.
вашингтон (штат)
сша
чикаго
СМИ: Трамп продемонстрировал безопасность Вашингтона походом в ресторан

Hill: Трамп поужинал в ресторане, чтобы подчеркнуть эффективность своей политики

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поужинал в одном из ресторанов Вашингтона, чтобы подчеркнуть эффективность своей политики по обеспечению безопасности улиц американской столицы, говорится в публикации издания Hill.
Трамп ранее передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия.
"Во вторник президент Трамп вышел за пределы территории Белого дома, чтобы поужинать в центре Вашингтона и "подсветить" жесткие меры федерального правительства по борьбе с преступностью", - говорится в материале.
По информации Hill, американский президент прибыл в ресторан неподалеку от Белого дома в сопровождении вице-президента Джей Ди Вэнса, главы госдепа Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета.
Как отмечает издание, у входа в ресторан Трамп заявил, что в Вашингтоне удалось победить преступность, а также пообещал в ближайшее время сообщить о том, в какой еще город он планирует ввести подразделения федеральных органов правопорядка.
Второго сентября президент США назвал Чикаго самым опасным городом в мире и заявил, что для решения проблемы преступности в кратчайшие сроки будет задействована национальная гвардия.
