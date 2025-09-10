Трамп заявил, что не в восторге от ударов Израиля по Катару
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что находится "не в восторге" от ударов Израиля по Катару.
"Мы не в восторге", - заявил Трамп журналистам на улице в Вашингтоне.
При этом он отметил, что произошедшее его тем не менее не удивило.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Большинство арабских стран уже осудили действия Израиля и выразили полную солидарность с Катаром, отметив, что агрессивные действия Израиля угрожают стабильности и безопасности всего региона, а также призвали международное сообщество положить конец израильским атакам.
Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции заявил, что Доха оставляет за собой право на ответ Израилю, и призвал остановить "безумие Нетаньяху", которое ведет весь Ближний Восток и Персидский Залив к более масштабному конфликту.