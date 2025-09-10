https://ria.ru/20250910/tramp-2040818865.html
Трамп заявил, что скоро поговорит с Путиным
Трамп заявил, что скоро поговорит с Путиным
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у него может состояться разговор с российским лидером Владимиром Путиным на этой или следующей неделе. РИА Новости, 10.09.2025
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у него может состояться разговор с российским лидером Владимиром Путиным на этой или следующей неделе."Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, когда у него может состояться общение с Путиным.
