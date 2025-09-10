Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что скоро поговорит с Путиным
02:45 10.09.2025 (обновлено: 05:30 10.09.2025)
Трамп заявил, что скоро поговорит с Путиным
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у него может состояться разговор с российским лидером Владимиром Путиным на этой или следующей неделе. РИА Новости, 10.09.2025
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у него может состояться разговор с российским лидером Владимиром Путиным на этой или следующей неделе."Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, когда у него может состояться общение с Путиным.
в мире, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у него может состояться разговор с российским лидером Владимиром Путиным на этой или следующей неделе.
"Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, когда у него может состояться общение с Путиным.
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
 
 
