Трамп попросил ЕС повысить пошлины для Индии и Китая, пишут СМИ

Трамп попросил ЕС повысить пошлины для Индии и Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 10.09.2025

Трамп попросил ЕС повысить пошлины для Индии и Китая, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию, утверждает газета... РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию, утверждает газета Financial Times со ссылкой на чиновников. "Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию", - говорится в публикации.

