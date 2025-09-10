https://ria.ru/20250910/tramp-2040807662.html
Трамп попросил ЕС повысить пошлины для Индии и Китая, пишут СМИ
Трамп попросил ЕС повысить пошлины для Индии и Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 10.09.2025
Трамп попросил ЕС повысить пошлины для Индии и Китая, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию, утверждает газета...
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию, утверждает газета Financial Times со ссылкой на чиновников. "Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию", - говорится в публикации.
