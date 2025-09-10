Рейтинг@Mail.ru
Тимати ответил СБУ на объявление его в розыск словами из песни
02:15 10.09.2025
Тимати ответил СБУ на объявление его в розыск словами из песни
Тимати ответил СБУ на объявление его в розыск словами из песни
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российский рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, ответил службе безопасности Украины (СБУ) на объявление его в розыск и посоветовал искать его "в клубе". Ранее СБУ объявила артиста в розыск, его данные внесены в базу 1 июля. "СБУ: Мы разыскиваем Тимати? Тимати: Если я нужен тебе, ищи меня в клубе", - написал рэпер в сторис на своей странице в Instagram*. Эта цитата отсылает к одноименному треку Тимати "В клубе". В июне СБУ предъявила Тимати заочное обвинение в нарушении порядка въезда - ему вменяется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины. Он также внесен в базу сайта "Миротворец".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Тимати ответил СБУ на объявление его в розыск словами из песни

Тимур Юнусов посоветовал СБУ искать его в клубе

Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов). Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российский рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, ответил службе безопасности Украины (СБУ) на объявление его в розыск и посоветовал искать его "в клубе".
Ранее СБУ объявила артиста в розыск, его данные внесены в базу 1 июля.
"СБУ: Мы разыскиваем Тимати? Тимати: Если я нужен тебе, ищи меня в клубе", - написал рэпер в сторис на своей странице в Instagram*.
Эта цитата отсылает к одноименному треку Тимати "В клубе".
В июне СБУ предъявила Тимати заочное обвинение в нарушении порядка въезда - ему вменяется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины. Он также внесен в базу сайта "Миротворец".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
