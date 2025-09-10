Тимати ответил СБУ на объявление его в розыск словами из песни

https://ria.ru/20250910/timati-2040817254.html
Российский рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, ответил службе безопасности Украины (СБУ) на объявление его в розыск и посоветовал искать его "в клубе". РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российский рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, ответил службе безопасности Украины (СБУ) на объявление его в розыск и посоветовал искать его "в клубе". Ранее СБУ объявила артиста в розыск, его данные внесены в базу 1 июля. "СБУ: Мы разыскиваем Тимати? Тимати: Если я нужен тебе, ищи меня в клубе", - написал рэпер в сторис на своей странице в Instagram*. Эта цитата отсылает к одноименному треку Тимати "В клубе". В июне СБУ предъявила Тимати заочное обвинение в нарушении порядка въезда - ему вменяется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины. Он также внесен в базу сайта "Миротворец".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
