Попова рассказала о ситуации с брюшным тифом в мире

Ситуация с брюшным тифом в мире нестабильная, число случаев заражения растет, однако в России есть только завозные случаи, рассказала в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T02:28:00+03:00
россия
владивосток
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753284348_0:106:3072:1833_1920x0_80_0_0_eb55de0ceb6e6a3562439633ba69b8f9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Ситуация с брюшным тифом в мире нестабильная, число случаев заражения растет, однако в России есть только завозные случаи, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Растет их число, растет число каждый год. Ровно так же, как и по холере, потому что ситуация по брюшному тифу в мире нестабильная. Где-то вообще плохо считают, где-то не выявляют. Поэтому это ведет к распространению заболевания. Если случай не выявляется и больной не изолируется, вызывает дальнейшее развитие. В Российской Федерации у нас собственных случаев нет, есть случаи завозные, но обо всех них мы знаем и успеваем сделать так, чтобы распространения в стране не было", - сказала Попова. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
