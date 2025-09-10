https://ria.ru/20250910/tif-2040817980.html

Попова рассказала о ситуации с брюшным тифом в мире

Попова рассказала о ситуации с брюшным тифом в мире

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Ситуация с брюшным тифом в мире нестабильная, число случаев заражения растет, однако в России есть только завозные случаи, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Растет их число, растет число каждый год. Ровно так же, как и по холере, потому что ситуация по брюшному тифу в мире нестабильная. Где-то вообще плохо считают, где-то не выявляют. Поэтому это ведет к распространению заболевания. Если случай не выявляется и больной не изолируется, вызывает дальнейшее развитие. В Российской Федерации у нас собственных случаев нет, есть случаи завозные, но обо всех них мы знаем и успеваем сделать так, чтобы распространения в стране не было", - сказала Попова. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

