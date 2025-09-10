Рейтинг@Mail.ru
Попова рассказала о ситуации с брюшным тифом в мире - РИА Новости, 10.09.2025
02:28 10.09.2025
Попова рассказала о ситуации с брюшным тифом в мире
Попова рассказала о ситуации с брюшным тифом в мире
Ситуация с брюшным тифом в мире нестабильная, число случаев заражения растет, однако в России есть только завозные случаи, рассказала в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 10.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Ситуация с брюшным тифом в мире нестабильная, число случаев заражения растет, однако в России есть только завозные случаи, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Растет их число, растет число каждый год. Ровно так же, как и по холере, потому что ситуация по брюшному тифу в мире нестабильная. Где-то вообще плохо считают, где-то не выявляют. Поэтому это ведет к распространению заболевания. Если случай не выявляется и больной не изолируется, вызывает дальнейшее развитие. В Российской Федерации у нас собственных случаев нет, есть случаи завозные, но обо всех них мы знаем и успеваем сделать так, чтобы распространения в стране не было", - сказала Попова. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Попова рассказала о ситуации с брюшным тифом в мире

Попова заявила, что в России зафиксировали лишь завозные случаи брюшного тифа

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Ситуация с брюшным тифом в мире нестабильная, число случаев заражения растет, однако в России есть только завозные случаи, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Растет их число, растет число каждый год. Ровно так же, как и по холере, потому что ситуация по брюшному тифу в мире нестабильная. Где-то вообще плохо считают, где-то не выявляют. Поэтому это ведет к распространению заболевания. Если случай не выявляется и больной не изолируется, вызывает дальнейшее развитие. В Российской Федерации у нас собственных случаев нет, есть случаи завозные, но обо всех них мы знаем и успеваем сделать так, чтобы распространения в стране не было", - сказала Попова.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
В России выросло число случаев завоза брюшного тифа
