При теракте, в котором погиб глава РХБЗ, были повреждены 15 автомобилей

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Не менее 15 автомобилей были повреждены при теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, эти авто были припаркованы вблизи подъезда дома генерала, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Повреждены не менее 15 автомобилей, припаркованных вблизи подъезда №2 дома… и общедомовое имущество", - сказано в документах.Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора.Также обвиняемыми по делу проходят Андрей Гедзик и Роберт Сафарян.Росфинмониторинг внес всех фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
