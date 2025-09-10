https://ria.ru/20250910/tatarstan-2041053097.html

В Татарстане ввели режим беспилотной опасности

2025-09-10T20:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

республика татарстан (татарстан)

нижнекамск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

КАЗАНЬ, 10 сен – РИА Новости. МЧС РФ сообщило о введении режима беспилотной опасности в Татарстане. "На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ. Также в приложении сообщается, что для международного аэропорта города Нижнекамск объявлен режим "Ковер". Рано утром в среду в Татарстане уже действовал режим беспилотной опасности, который отменили спустя пять часов.

2025

Новости

