ВСУ за сутки потеряли более 155 боевиков в зоне действий группировки "Юг"
2025-09-10T15:57:00+03:00
2025-09-10T15:57:00+03:00
2025-09-10T16:04:00+03:00
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили более 155 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Червоное, Белокузьминовка, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении министерства.
