Тверская область отправила очередной груз с гуманитарной помощью в зону СВО
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени ведется комплексная и системная работа по отправке гуманитарной помощи в зону СВО, Верхневолжье отправило очередной груз, сообщает пресс-служба регионального правительства. Калининский округ на фронт отправил две машины с пиломатериалами, транспортировочной резиной и гуманитарным грузом. Также в помощь российским бойцам передан автомобиль "Нива", в который загрузили смазочные материалы и машинное масло. Автомобиль с загруженным гумгрузом в зону СВО направлен и из Андреапольского округа. Маскировочные сети, спальники, медикаменты, три компьютера, продукты доставили военным представители волонтерской группы "69 регион Za победу!" Рамешковского округа. Помощь фронту может быть разной. Кто-то выделяет финансовые средства на закупку необходимого оборудования, кто-то шьет одежду для бойцов, кто-то плетет маскировочные сети. А владелец личного подсобного хозяйства Артем Варданян из деревни Ильино Рамешковского округа предложил всем желающим поучаствовать в сборе малины на принадлежащей ему территории для того, чтобы сварить варенье для участников СВО. Инициативу в том числе поддержали школьники из села Кушалино, которые присоединились к сбору ягод. В скором времени десятки банок с малиновым вареньем будут переданы на фронт. В Тверской области по 30 сентября включительно продлен срок предоставления увеличенного размера единовременной региональной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ. С учетом региональной и федеральной выплат военнослужащие в Тверской области при заключении контракта получают единовременно 2,4 миллиона рублей. В регионе продолжается реализация программы "Герои Верхневолжья". Она направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, в государственных компаниях областного уровня.
