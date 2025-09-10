https://ria.ru/20250910/svo-2040984523.html

Тверская область отправила очередной груз с гуманитарной помощью в зону СВО

Тверская область отправила очередной груз с гуманитарной помощью в зону СВО - РИА Новости, 10.09.2025

Тверская область отправила очередной груз с гуманитарной помощью в зону СВО

По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени ведется комплексная и системная работа по отправке гуманитарной помощи в зону СВО, Верхневолжье отправило РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T15:42:00+03:00

2025-09-10T15:42:00+03:00

2025-09-10T15:42:00+03:00

тверская область

тверская область

россия

игорь руденя

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040984084_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a4ef6c9eff00adaee093bc46238700ac.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени ведется комплексная и системная работа по отправке гуманитарной помощи в зону СВО, Верхневолжье отправило очередной груз, сообщает пресс-служба регионального правительства. Калининский округ на фронт отправил две машины с пиломатериалами, транспортировочной резиной и гуманитарным грузом. Также в помощь российским бойцам передан автомобиль "Нива", в который загрузили смазочные материалы и машинное масло. Автомобиль с загруженным гумгрузом в зону СВО направлен и из Андреапольского округа. Маскировочные сети, спальники, медикаменты, три компьютера, продукты доставили военным представители волонтерской группы "69 регион Za победу!" Рамешковского округа. Помощь фронту может быть разной. Кто-то выделяет финансовые средства на закупку необходимого оборудования, кто-то шьет одежду для бойцов, кто-то плетет маскировочные сети. А владелец личного подсобного хозяйства Артем Варданян из деревни Ильино Рамешковского округа предложил всем желающим поучаствовать в сборе малины на принадлежащей ему территории для того, чтобы сварить варенье для участников СВО. Инициативу в том числе поддержали школьники из села Кушалино, которые присоединились к сбору ягод. В скором времени десятки банок с малиновым вареньем будут переданы на фронт. В Тверской области по 30 сентября включительно продлен срок предоставления увеличенного размера единовременной региональной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ. С учетом региональной и федеральной выплат военнослужащие в Тверской области при заключении контракта получают единовременно 2,4 миллиона рублей. В регионе продолжается реализация программы "Герои Верхневолжья". Она направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, в государственных компаниях областного уровня.

https://ria.ru/20250905/forum-2040053875.html

https://ria.ru/20250826/svo-2037677475.html

тверская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверская область, россия, игорь руденя, сво