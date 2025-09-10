Рейтинг@Mail.ru
Тверская область отправила очередной груз с гуманитарной помощью в зону СВО - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:42 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/svo-2040984523.html
Тверская область отправила очередной груз с гуманитарной помощью в зону СВО
Тверская область отправила очередной груз с гуманитарной помощью в зону СВО - РИА Новости, 10.09.2025
Тверская область отправила очередной груз с гуманитарной помощью в зону СВО
По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени ведется комплексная и системная работа по отправке гуманитарной помощи в зону СВО, Верхневолжье отправило РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:42:00+03:00
2025-09-10T15:42:00+03:00
тверская область
тверская область
россия
игорь руденя
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040984084_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a4ef6c9eff00adaee093bc46238700ac.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени ведется комплексная и системная работа по отправке гуманитарной помощи в зону СВО, Верхневолжье отправило очередной груз, сообщает пресс-служба регионального правительства. Калининский округ на фронт отправил две машины с пиломатериалами, транспортировочной резиной и гуманитарным грузом. Также в помощь российским бойцам передан автомобиль "Нива", в который загрузили смазочные материалы и машинное масло. Автомобиль с загруженным гумгрузом в зону СВО направлен и из Андреапольского округа. Маскировочные сети, спальники, медикаменты, три компьютера, продукты доставили военным представители волонтерской группы "69 регион Za победу!" Рамешковского округа. Помощь фронту может быть разной. Кто-то выделяет финансовые средства на закупку необходимого оборудования, кто-то шьет одежду для бойцов, кто-то плетет маскировочные сети. А владелец личного подсобного хозяйства Артем Варданян из деревни Ильино Рамешковского округа предложил всем желающим поучаствовать в сборе малины на принадлежащей ему территории для того, чтобы сварить варенье для участников СВО. Инициативу в том числе поддержали школьники из села Кушалино, которые присоединились к сбору ягод. В скором времени десятки банок с малиновым вареньем будут переданы на фронт. В Тверской области по 30 сентября включительно продлен срок предоставления увеличенного размера единовременной региональной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ. С учетом региональной и федеральной выплат военнослужащие в Тверской области при заключении контракта получают единовременно 2,4 миллиона рублей. В регионе продолжается реализация программы "Герои Верхневолжья". Она направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, в государственных компаниях областного уровня.
https://ria.ru/20250905/forum-2040053875.html
https://ria.ru/20250826/svo-2037677475.html
тверская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040984084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57a4b58b981b290367207d43940f7b77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, россия, игорь руденя, сво
Тверская область, Тверская область, Россия, Игорь Руденя, СВО
Тверская область отправила очередной груз с гуманитарной помощью в зону СВО

Верхневолжье в очередной раз направило гуманитарную помощь в зону СВО

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской областиОчередной груз с гуманитарной помощью в зону СВО из Тверской области
Очередной груз с гуманитарной помощью в зону СВО из Тверской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской области
Очередной груз с гуманитарной помощью в зону СВО из Тверской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени ведется комплексная и системная работа по отправке гуманитарной помощи в зону СВО, Верхневолжье отправило очередной груз, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Калининский округ на фронт отправил две машины с пиломатериалами, транспортировочной резиной и гуманитарным грузом. Также в помощь российским бойцам передан автомобиль "Нива", в который загрузили смазочные материалы и машинное масло.
Форум Тверская область 2025: Служение Отечеству в Верхневолжье - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Форум "Тверская область 2025: Служение Отечеству" прошел в Верхневолжье
5 сентября, 17:08
Автомобиль с загруженным гумгрузом в зону СВО направлен и из Андреапольского округа.
Маскировочные сети, спальники, медикаменты, три компьютера, продукты доставили военным представители волонтерской группы "69 регион Za победу!" Рамешковского округа.
Помощь фронту может быть разной. Кто-то выделяет финансовые средства на закупку необходимого оборудования, кто-то шьет одежду для бойцов, кто-то плетет маскировочные сети. А владелец личного подсобного хозяйства Артем Варданян из деревни Ильино Рамешковского округа предложил всем желающим поучаствовать в сборе малины на принадлежащей ему территории для того, чтобы сварить варенье для участников СВО. Инициативу в том числе поддержали школьники из села Кушалино, которые присоединились к сбору ягод. В скором времени десятки банок с малиновым вареньем будут переданы на фронт.
В Тверской области по 30 сентября включительно продлен срок предоставления увеличенного размера единовременной региональной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ. С учетом региональной и федеральной выплат военнослужащие в Тверской области при заключении контракта получают единовременно 2,4 миллиона рублей.
В регионе продолжается реализация программы "Герои Верхневолжья". Она направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, в государственных компаниях областного уровня.
Открытие памятника участникам СВО в Ржеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Памятник участникам СВО открыли в городе воинской славы Ржеве
26 августа, 15:23
 
Тверская областьТверская областьРоссияИгорь РуденяСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала